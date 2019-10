Evo Morales: 'Si se prueba el fraude, vamos a segunda vuelta'

El presidente del Estado, Evo Morales, invitó hoy a que los cancilleres de los países que ponen en duda su triunfo en las recientes elecciones participen de la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano y aseguró que si al terminar ese proceso se prueba que hubo algún tipo de fraude “vamos a segunda vuelta”.

“Hemos escuchado las posiciones de las cancillerías de Colombia, Argentina, Brasil y EEUU. Invito a esos y otros países a participar de la auditoría que hemos propuesto. Que se revisen todas las actas. Si a la conclusión del proceso se prueba el fraude, vamos a la 2da vuelta (sic)”, aseveró Morales, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mensaje del Jefe de Estado llega después de que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y EEUU llamaron a Bolivia a realizar una segunda vuelta electoral en caso de que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "no esté en condiciones de verificar los resultados de la primera vuelta".

"Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos consideran que el pueblo boliviano tiene el derecho de elegir sus líderes en elecciones libres y justas", expresaron, e hicieron "un llamado a la calma y al respeto al Estado de derecho (...) El mundo observa las instituciones bolivianas y a sus líderes para asegurar que la voz y la voluntad del pueblo bolivianos sean honrados".

El Gobierno boliviano invitó a la OEA a realizar una auditoría al cómputo oficial de votos para legitimar la transparencia de las elecciones generales que se desarrolló el pasado 20 de octubre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptó realizar la auditoría. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles sobre la fecha y las condiciones de esta auditoría.

En ese sentido, Almagro señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debería legitimar los resultados de las elecciones hasta que no se realice y concluya el proceso de auditoría que llevará adelante este organismo internacional sobre el proceso electoral boliviano. No obstante, el Órgano Electoral ya oficializó los resultados de los comicios. /Oxígeno