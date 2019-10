Evo dice que perdió la paciencia y llama a Mesa 'ladrón, delincuente y cobarde'

El presidente, quien va por su cuarto mandato, admitió que se asustó al conocer los resultados preliminares de la noche del domingo.

El candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de "delincuente", "ladrón" y "cobarde" al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Además, dijo que, ante varias acusaciones durante la campaña, perdió la paciencia de aguantar calificativos como el de "dictador".

“Todo el pueblo sabía que Carlos D. Mesa era un cobarde. Ahora nos hemos informado que no es solo es un cobarde, es un delincuente. No sabíamos eso. Por qué digo eso. Que me digan a mí, que tengan una prueba, porque (dicen) Evo Maleante, ladrón, que me den prueba de que soy maleante. Ahora sí nos han demostrado que Carlos Mesa es un maleante, un ladrón, delincuente”, explicó el mandatario en un encuentro de movimientos sociales, realizado en la plaza '4 de septiembre' de la ciudad de Cochabamba.

Morales enumeró algunos los motivos para fundamentar sus calificativos contra Mesa, que quedó en segundo lugar en los comicios. Mencionó los supuestos cobros que habría recibido para ser vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002; sin embargo, dio otro monto al que se conocía según la denuncia del exministro Mauricio Balcázar ($us 800.000) y dijo que supuestamente habría cobrado de los Gastos Reservados.

“Había cobrado a Goni 1 millón 200 mil dólares. Qué maleante, Ahí está el ladrón. Estando de vicepresidente posesionado seguía cobrando 40 mil dólares de Gastos Reservados. Recibió 30 mil dólares de un narcotraficante y tampoco paga impuestos. Ese es el maleante, el ladrón, no solamente cobarde”, dijo Morales.

