Arias: Sugerencias de la OEA no serán acatadas

El analista político Iván Arias indicó este jueves que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) ayudó a visualizar las irregularidades del proceso electoral. Sin embargo acotó que estas recomendaciones no serán cumplidas por el Órgano Electoral.

Arias indicó que en procesos eleccionarios anteriores la OEA solo realizó observaciones, pero no cuestionó el resultado ni la manera de llevar adelante los comicios nacionales, como se lo hace ahora. Enfatizó que el organismo internacional observa la trasparencia del cómputo de las actas de sufragios.

“Cuando un informe como el que han emitido los observadores, en el cual señalan varios problemas en el evento preelectoral, en el evento electoral y en el post, pone en serias dudas los resultados de los comicios electorales”, sostuvo el analista.

El pasado lunes, luego de un día de volverse a trasmitir el conteo rápido de votos que daban como ganador al presidente Evo Morales, la misión de observadores de la OEA emitió un comunicado donde expresaban su sorpresa por el repentino cambio de los resultados.

Ayer, esta delegación realizó un pronunciamiento en el que sugerían que se declare una segunda vuelta, pese a que Morales llegue a superar el 10 por ciento de diferencia. Esto principalmente para pacificar las protestas de la población y trasparentar el proceso electoral.

Al respecto, el experto señaló que los informes del organismo internacional no tienen un carácter vinculante, pero sirven para avalar la calidad de los procesos electorales. “El tribunal electoral fue aplazado no solamente por los bolivianos sino también por la OEA”, añadió.

Nos obstante Arias concluyó que este informe no será cumplido por los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), puesto que no les importa la calidad de la democracia. “Si el Órgano Electoral y el Gobierno ha decidido no tomar en cuenta el informe es muy mala señal para la democracia del país”, subrayó. /Urgente