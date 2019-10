Cívicos provinciales ratifican continuidad de bloqueos en provincias

Paro se mantiene en provincias

Jueves, 24 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Luis Alberto Añez, presidente del Comité Cívico provincial de Santa Cruz. Foto: Internet

Luis Alberto Añez, presidente del Comité Cívico provincial de Santa Cruz, ratificó que la medida del paro indefinido con bloqueos de Carreteras se mantiene en las provincias del departamento.

Destacó la firmeza de hombres y mujeres de provincias que mantienen la medida sobre las carreteras, pese a las altas temperaturas.

"Cómo podemos aceptar un resultado donde manipulan las actas como quieren. Esto es vergonzoso y por eso los de provincias estamos firmes para continuar con el paro. Me siento orgulloso de representarlos a los cívicos provinciales por su firmeza y valentía. Los valles, la chiquitania, el norte y coordillera del departamento acata el paro con bloqueos. Nosotros no queremos confrontación, pero tampoco vamos a ser blandos, no vamos a permitir circulación y tampoco vamos a permitir la intimidación", manifestó Beto Añez.