Paro nacional

Conforman coordinadora de la Democracia

Jueves, 24 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Foto: Captura de video.

Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, anuncia la conformación de una Coordinadora de defensa de la Democracia, integrada por tiendas políticas del país, cívicos, instituciones de derechos humanos, activistas y Conade.

El presidente del Gobierno moral de los cruceros, Luis Fernando Camacho se encuentra en La Paz, para hacer efectiva la firma de la creación de dicha plataforma.

Hoy en La Paz presentarán las pruebas en La Paz ante la OEA sobre el fraude de las elecciones generales.

Sobre las declaraciones del Presidente Evo Morales, el vicepresidente cívico, calificó su discurso como 'cínico y cantinfleado'.

"Él sabe y es consciente que el pueblo boliviano va a defender su voto. El presidente dijo que en el 2004 le engañaron un voto y no dijo nada en ese momento. Entonces qué quiere decir con eso? Que ahora va pasar lo mismo? Pues no, no va pasar lo mismo, no vamos a permitir que nos engañen nuestro voto", manifestó.

Al finalizar su conferencia, pidió a la población y protestantes, la libre circulación para los medios de prensa y ambulancias.

"Les pido tolerancia para los que trabajan. El pueblo cruceño tiene que entender que la prensa debe estar movilizada para mantenernos informados, añadió.