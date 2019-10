Aparece Eduardo Gutiérrez, vocero del 21F, reportado como desaparecido

Horas antes, Kathia Antequera denunció formalmente ante la Felcc de Santa Cruz, por la desaparición de su esposo.

Miércoles, 23 de Octubre, 2019

Por vía Facebook, Kathia Antequera informó que el vocero de la Plataforma 21F, Eduardo Gutiérrez, apareció la tarde de este miércoles, luego de ser reportado como desaparecido.

La esposa del activista no dio más detalles, sin embargo, la noticia fue confirmada por el periodista Carlos Valverde en sus redes sociales.

Horas antes, Kathia Antequera había presentado una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, por la desaparición de Eduardo Gutiérrez.

“Lastimosamente mi esposo no aparece desde anoche (23.30 horas) que fue la última vez que me comuniqué con él. Personas lo han visto por el Sexto Anillo. Estaba caminando sin vehículo a las 12.30 de la noche de regreso para la casa, pero no ha llegado hasta esta hora, que es casi medio día. No se sabe de su paradero”, manifestó.