Formalizan denuncia por desaparición de activista cruceño

No se conoce del paradero de Eduardo Gutiérrez desde la noche del 22 de octubre. Con su esposa, quedaron en verse en la madrugada de este miércoles.

Miércoles, 23 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Vocero de la Plataforma 21F, Eduardo Gutiérrez. Foto: Gigavisión

Kathia Antequera presentó este miércoles una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, por la desaparición del vocero de la Plataforma 21F, Eduardo Gutiérrez.

“Lastimosamente mi esposo no aparece desde anoche (23.30 horas) que fue la última vez que me comuniqué con él. Personas lo han visto por el Sexto Anillo. Estaba caminando sin vehículo a las 12.30 de la noche de regreso para la casa, pero no ha llegado hasta esta hora, que es casi medio día. No se sabe de su paradero”, manifestó Kathia Antequera, esposa de Gutiérrez.

Cerca de las 20.00 del martes, Gutiérrez había acordado con su esposa un reencuentro en su domicilio la madrugada del miércoles. Horas después volvieron a comunicarse. Desde entonces, no se sabe de su paradero.

El desaparecido es desde hace cuatro años vocero de la Plataforma 21F en la ciudad de Santa Cruz. Según Antequera, su esposo está luchando para hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Actualmente, Gutiérrez apoya la demanda ciudadana de respetar los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.