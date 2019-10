Paro nacional

Cívico pide no responder provocaciones del Gobierno

Miércoles, 23 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Luis Fernando Camacho. Foto: Comité

'Lamentamos las agresiones y destrozos en el TED cruceño', dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en una conferencia de prensa este miércoles en el Comoté.

El líder hizo un llamamiento a la no violencia que se esta desatando en el departamento cruceño.

Se los pedimos con anticipación es lo único que pide el organismo internacional eso perjudica para que el órgano internacional no tome en cuenta nuestros pedidos. Ya sabemos como acciona el Gobierno, de forma casual la policía se desplegó del lugar para que continúen los desmanes, esos hechos buscan generar sosobra. También nós preocupa que no se deje circular a las personas necesitadas en los bloqueos.

Sabemos que hay personas consumiendo bebidas alcohólicas, evitemos eso por favor.



Hablo sobre el discurso del presidente Evo Morales que brindo esta mañana, sus declaraciones son las clásicas de un comunista busca generar probelmas, ellos subieron al gobierno con sangre.

Su discurso es provocador para dictar Estado de sitio es un acto de incitación para que el pueblo siga protestando. El Gobierno busca generar conflictos, esta queriendo generar convulsión por eso pido controlar los animos y la idea es hacer respetar nuestro voto sin sangre pero el alcohol no es buena compañía para que salga el pueblo a las calles pacíficamente.