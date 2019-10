Paro indefinido convocado por el comité cívico

Principales servicios disponibles, mercados atenderán hasta el mediodía

Dato. Autoridades garantizaron que no faltará alimento y que los hospitales y farmacias estarán disponibles para cualquier urgencia.

Miércoles, 23 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Aglomeración. Para evitar desesperación de la población al adquirir alimentos, se abrirán los mercados y supermercados media jornada.

El lunes pasado el Órgano Electoral dio a conocer el resultado del conteo rápido de los votos, el cual da como virtual ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales. Tras ello la población de las nueve ciudades capitales salió en manifestaciones y denunciaron un supuesto fraude electoral. En tal sentido, ayer el Comité Cívico pro Santa Cruz determinó iniciar un paro indefinido, exigiendo al Gobierno que respete el voto de la ciudadanía expresado en las urnas en las Elecciones Generales. La decisión ocasionó que la población tome sus previsiones en los diferentes centros de abastecimiento y que varias instituciones, que prestan servicios, paralicen sus actividades desde hoy.

Alcaldía sin actividades. El municipio manifestó que suspenderan sus actividades públicas, incluso el servicio de recolección de basura será de manera irregular, por lo cual piden a los vecinos el buen manejo de sus desechos. Además indicaron que no desatenderán los servicios de emergencias. "Como Gobieno Autónomo de la ciudad, ratificamos nuestra vocación democrática, adhiriéndonos a las determinaciones asumidas por el movimiento cívico cruceño acatando el paro convocado a partir de la 00:00 del día miércoles 23 de octubre. Se comunicará oportunamente las siguientes determinaciones a seguir por parte de la Institución", dicta el comunicado oficial otorgado por la Alcaldía cruceña,

Centros de abastecimiento. El Centro de Abastecimiento Mayorista, cerró sus puertas a las 00:00 horas, la dirección anunció que se reanudarán las actividades cuando las autoridades Cívicas y Municipales así lo determinen. El lunes por la noche, supermercados y los distintos centros de abasto se vieron abarrotados por cientos de personas que buscaban elementos básicos de la canasta familiar. Ayer la realidad no fue distinta, en los principales mercados se pudo evidenciar el excesivo precio de las carnes y víveres, debido a la desesperación de la población. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico, anunció que se llevará un paro responsable, sin descuidar a la ciudadanía. En tal sentido, dentro de las medidas declaradas por la Asamblea de la Cruceñidad, los mercados atenderán hasta el mediodía, para que la población pueda abastecerse con normalidad.

Transporte urbano. Aldo Terrazas, dirigente del transporte urbano, informó que los todos los sindicatos de la Federación de transportistas se sumarán a la medida, "El transporte no puede estar fuera de la problematica que nos afecta, es por ello que hemos pasado la orden a todos los afiliados. No van a circular las unidades, nos unimos a la lucha cívica por el respeto a nuestro voto", indicó Terrazas. Lo mismo ocurre con el transporte libre, quien a través de su titular Yonny Valdivia, dijo que los trufis no trabajarán, durante las jornadas que tenga el paro.

Terminal terrestre. La terminal de buses anunció que las salidas de los buses serán de manera irregular, pues se tienen varios puntos de bloqueos, que conectan a la capital cruceña con el país. No hay salidas a Yacuiba y Sucre. La ruta a la Chiquitanía se mantiene expedita, a excepción de Roboré.

Transporte aéreo. En contacto con el jefe de seguridad de la terminal aérea Viru Viru, señalo que los vuelos internacionales saldrán con total normalidad. Sin embargo los vuelos nacionales podrían tener la opción modificarse de acuerdo a la afluencia de pasajeros y la instructiva de BoA, en el transcurso del día.

Hospitales, farmacias y servicios de emergencias. Los principales servicios de atención al público atenderán hoy con normalidad para cubrir los casos de emergencia durante el paro cívico, entre ellos los hospitales públicos, las instituciones de auxilio rápido y las farmacia. Pese al paro médico que llevan los médicos, en los distintos centros de salud, hospitales como el San Juan de Dios, Japónes y el Obrero, reforzarán personal en el sector de urgencias. Las cadenas de farmacias como Farmacorp y Chavéz, atenderán con normalidad en sus sucursales.

1/2 jornada

estarán abiertos los mercados para que la población se abastezca.

2 cadenas de farmacias

atenderán a la población en la mayoría de sus sucursales.

Médicos federados atenderán con normalidad

El ejecutivo de la Confederación Médica de Bolivia, Wilber Barral, anunció que los galenos que trabajan con el programa Mi Salud y el Sistema Universal de Salud (SUS) no acatarán el paro indefinido convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz. Barral señaló que la atención será normal durante la jornada, en las brigadas médicas instaladas en las sedes de las Central Obrera Departamental y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, en el marco del SUS, además de los centros médicos que trabajan con el programa Mi Salud. El dirigente llamó a no generar confrontación e instó a sus colegas del Colegio Médico, que mantienen un paro indefinido por 60 días, a atender a sus pacientes.

El Día eldia@eldia.com.bo