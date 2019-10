Para evitar sanciones

Filas en el TED para certificados de impedimento

Perjuicio. Quienes no sufragaron, no podrán realizar transacciones financieras, ni salir del país por tres meses.

Martes, 22 de Octubre, 2019

Ayer por la mañana decenas de personas formaron largas filas en la parte exterior del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz desde tempranas horas para tramitar su certificado de impedimento que les permite justificar la razón por la que no pudieron sufragar en las elecciones generales realizadas el domingo.

Trámite. Según un comunicado del TED, las personas que no pudieron emitir su voto deberán justificar su impedimento con la presentación de la copia de su pasaje, si están de tránsito, o certificado médico, en caso de enfermedad. "No pude votar porque fui depurado", explicó José Lazarte, vecino de la zona de Luján.

¿Hasta cuando se puede realizar el trámite? Las personas que no pudieron emitir su voto el 20 de octubre, tienen 30 días para tramitar el documento, es decir hasta el 19 de noviembre es el plazo para justificar la no emisión del voto, como indica la normativa.

Sanciones para las personas que no votaron. La multa económica es del 25% del salario mínimo. Además el ciudadano que no votó tendrá impedimento para hacer trámites administrativos o postular a un cargo electivo, no podrá realizar transacciones en entidades públicas y financieras del país, también se encontrarán inhabilitadas para realizar trámites de pasaporte y en consecuencia no podrán viajar fuera del país, por el lapso de tres meses.

30 días es el plazo

para justificar y adquirir el certificado de impedimento.