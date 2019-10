Elecciones generales 2019

Lima dice que hablar sobre segunda vuelta y fraude es una 'mayúscula irresponsabilidad'

Lunes, 21 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El constitucionalista Iván Lima. Foto: Captura de video.

El constitucionalista Iván Lima consideró el lunes que hablar sobre una eventual segunda vuelta y de fraude, sin contar con un cómputo total y oficial de los votos, es una "mayúscula irresponsabilidad".

Lima dijo que está claro que hay una fuerza política, que es el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene alrededor de 45 % de apoyo, y lo que resta saber es si la diferencia con la segunda fuerza, Comunidad Ciudadana (CC), será de más de 10 puntos.

"Decir alegremente que puede haber un fraude o que puede cambiarse resultados es una mayúscula irresponsabilidad", afirmó en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.

El constitucionalista precisó que aún faltan por contar un millón de votos del área rural del país, región donde el MAS tiene mayor respaldo.

"Los resultados de las elecciones nacionales difundidos anoche (domingo) no son oficiales y definitivos, y a falta del conteo de más de un millón de votos, no hay claridad si el país irá o no a una segunda vuelta en diciembre", refrendó.

Según el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los resultados preliminares el MAS tiene 45,28% de apoyo de la población, frente a 37,84% logrados por Mesa.

Lima dijo que esos resultados "no son oficiales, no son definitivos, y tienen que esperar todos los políticos responsables el resultado oficial. Yo creo que tendría que haber una oposición responsable, y en realidad todo el país, si hay una denuncia que algo está mal, tiene que ser documentada y tiene que ser con el acta". /ABI