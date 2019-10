Rodrigo Barbery denunció amedrentamiento

Gasificación y arrestos en casa de campaña

El candidato a diputado por BDN indicó que los jóventes eran encargados de distribuir los refrigerios

Lunes, 21 de Octubre, 2019

Al menos 120 personas afines a la Alianza Política "Bolivia Dijo No" fueron arrestadas ayer durante la jornada electoral acusados de violar el auto de buen gobierno que prohibe la aglomeración de personas y el consumo de bebidas alcohólicas en determinados lugares.

Los uniformados tuvieron que utilizar agentes químicos para calmar los ánimos exacerbados de las personas que trataron de evitar los arrestos y que los jóvenes sean llevadas hasta una unidad policial.

Una llamada anónima alertó a los organismos policiales quienes se constituyeron en la avenida Libertadores de la Villa 1ro de Mayo, Casa de Campaña del candidato a diputado por la C-47 Rodrigo Barbery Montalvo y allanaron el inmueble llegando a arrestar a 106 jóvenes.

Exigieron explicaciones. Los ánimos se calderon, a la llegada del joven candidato a diputado quien junto a una comitiva de seguidores exigieron una explicación del porque se llevaban detenidos y trataron de ingresar al inmueble pero la policia se los impidió.

El comandante de la EPI 5 Villa 1ro de Mayo Juan Carlos Villafuerte, en principio evitó dar explicación pero ante los duros interrogantes tuvo que explicar del porque de los arrestos. Rodrigo Barbery Montalvo, aspirante a diputado dijo que las personas que se llevaban arrestadas son parte de la logística de su Casa de Campaña encargados de la distribuición de los refrigerios y el almuerzo de sus delegados.

"Esto fue un total abuso policial degasificar a los vecinos y nuestra gente que solo exigió una explicación. Desde principio de mi campaña viví hostigado por amenazas hasta de muerte y ahora esto”, cuestionó. El director de Política Social de la Gobernación, Duberty Soleto calificó como una medida de amedrentamiento lo asumido por la Policía de utilizar gases lacrimógenos. "Es un abuso contra la democracia. Estos jóvenes son los encargados de la distribución de la comida para nuestros delegados. Me parece una medida exgerada", afirmó cuestionando el arresto de vecinos.

Denuncian abusos. El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, denunció que el grupo Delta de la Policía intervino con gas lacrimógeno la casa de campaña de la alianza Bolivia Dice No (BDN), en la Villa 1 de Mayo, y arrestó a jóvenes delegados que se encontraban en el lugar para controlar el voto. "Realmente es un abuso absoluto, han gasificado, se han llevado hasta la comida de la casa de campaña de Bolivia Dice No, se han llevado a jóvenes a la FELCC, han gasificado hasta a los vecinos", señaló Aguilera. Los delegados responsabilizan al Gobierno por este hecho y lamentan que el comandante de la Policía se preste al mismo. Le exigieron disculpas públicas por la intervención injustificada. "No puede ser que venga esta gente mandada por el gobierno del MAS y avasalle de esta manera; exigimos al comandante de la Policía que se disculpe por lo que ha hecho". Haste el cierre de edición esperan que los jóvenes sean liberados.

"Nos dijeron que estaban consumiendo bebidas "

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Igor Echegaray, dijo que se actuó a denuncia de vecinos del lugar que enviaron fotografías. "Respondimos a la denuncia sobre el consumo de bebidas alcohólicas en un inmueble del lugar y se llega a sorprender a 106 personas al interior del inmueble a quienes se les encontró elementos que establecen el consumo de sustancias controladas y bebidas alcohólicas", informó en una conferencia de prensa. Echegaray explicó que 104 hombres y dos mujeres son investigados y en las próximas horas serán remitidos ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Aclaro que una vez se evalúe la participación de cada uno se los pondrá en libertad.