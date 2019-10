La policía cooperó en los recintos electorales

Desinformación de votantes con las mesas

Varios personas tuvieron dificultades pero al final emitieron sus votos en los recintos electorales.

Lunes, 21 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: La Policía Juana Arancibia ayudo a ubicar mesas de sufragio.

Ubicar el número de su mesa para sufragar su voto fue una de las grandes dificultades por las que atravesaron los votantes en los recintos electorales para la elección de presidente, vicepresidente, diputados y senadores en Bolivia. En el colegio Virgen de Urkupiña de las Comunidades Educativas Hombres Nuevos en el Plan Tres Mil, los uniformados de la Policía asignados a ese recinto se dieron en la tarea de cooperar aquellas personas que no sabían en que mesa emitir su voto. La sargento Juana Arancibia y su camarada se dieron a la tarea de orientar tanto en listas impresas como por la aplicación del Organismo Electoral (celular) a todas aquellas personas que desonrientadas que no sabían en que mesas sufragar. De igual manera en la Unidad Educativa Fiscal Luis Antonio Añez Ortíz del Plan Tres Mil, los uniformados encargados del resguardo cooperaron a las personas.

No sabía a quien quejarse. En el colegio Juan Azurduy de Padilla del Plan Tres Mil, Gualberto Choque Arancibia no sabía donde elevar su queja luego que en su mesa de sufragio (9) le dijeron que no estaba inscrito y que busque a un responsable del TED. Ante tanta insistencia, acudió nuevamente y encontraron su nombre. "Nadie me supo dar razón ni información hasta que por mis propios medios insisti que revisen la lista y estaba inscrito", dijo después de emitir su voto. En este colegio fueron escasos los policias que cooperaron a las personas.

Se quejaron del lapicero. En la mesa 29 del colegio Virgen de Urkupiña varias personas se quejaron porque los encargados de esa mesa de sufragio estaban imponiendo que lo hicieron con un mango de color negro que ellos entregaban en el ingreso, no aceptando el color azul. Una ciudadana Silvana Salazar, increpó a los responsables que no deberían imponer el color de lapicero porque era opcional. "Esta imposición da lugar a muchas dudas, es la única mesa donde obligan a marcar su voto con un solo lapicero", cuestionó. Naín Salvatierra delegado de mesa explicó que en el Tribunal Electoral Departamental les indicaron que la votación debía ser con mango negro no azul y nosotros estamos dando cumplimiento. En un recorrido en la Pampa de la Isla y Villa 1ro de Mayo se desarrolló con normalidad.

Tránsito retiene 62 vehículos en las elecciones

El director de Tránsito de Santa Cruz, Richard Cordero, informó el domingo que en la primera mitad retuvieron 62 motorizados por vulnerar el auto de buen gobierno, dictado por las elecciones generales."Hemos retenido 58 vehículos de cuatro ruedas y cuatro de dos ruedas por circular sin permiso y vulnerar el auto de buen gobierno, estos vehículos podrán ser retirados después de que demuestren el pago de la multa", informó a los periodistas. Los vehículos retenidos serán devueltos este lunes previa cancelación valorada de su multa. Otro hecho aislado se dió en la Estación Policial Integral de Los Lotes donde se arrestó a una persona con credencial de Organo Electoral Departamental (OED)./E.D.