Elecciones generales

Carlos Mesa: Evo Morales no va a ganar en estas elecciones

Domingo, 20 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Carlos Mesa. Foto: Urgente

Desde la zona de Mallasilla, al sur de La Paz, Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, afirmó este domingo que “no hay nada que discutir en estas elecciones” porque Evo Morales no va a ganar.

"Eso no va suceder, Evo Morales no va a ganar estas elecciones, por eso no hay nada que discutir. Nosotros creemos que vamos a ganar estas elecciones", declaró Mesa luego de emitir su voto en el Centro de Capacitación, Inti Phaxsi en la zona de Mallasilla.

Mesa votó en el Centro Cultural Inti Phaxsi, Mallasilla. Desde allí dijo que está seguro de que ganará en las elecciones de este domingo, pero expresó que no confía en el Tribunal Supremo Electoral.

“No confío en la transparencia del proceso, el TSE nos ha demostrado que es un brazo operativo del Gobierno. Lamentablemente nuestra desconfianza es muy alta”, afirmó a los medios de prensa tras emitir su voto.

"Que nadie se quede en su casa y venga a votar (...) No confiamos en este proceso que es administrado por el Tribunal Supremo Electoral", sostuvo. /Urgente