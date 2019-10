Confundieron a uno de lo más buscados

Error de la Policía, confundieron a uno de lo más buscados

Parecido. La Felcc enmendó el error y colocó la verdadera foto del prófugo.

Sábado, 19 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Equivocación. Joaquín Freitas pide que retiren su foto entre los mas buscados.

Cuando Joaquín de Freitas Sabrinho se vio en las redes sociales y los medios televisivos lo mostraban entre los 27 más buscados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, se sorprendió de la noticia y causó preocupación.

Su fotografía apareció difundida con el nombre de Liz Mario Alvarez buscado dentro la investigación de una tentativa de asesinato ocurrida en Puerto Suárez. Su primera acción, fue acudir a la Felcc de ese municipio fronterizo a exigir una explicación y solicitar que retiraran su fotografía de manera urgente porque temía ser detenido por los organismos policiales. El ciudadano brasileño que radica mas de 30 años en Puerto Suárez dijo ser propietario de un restaurante churrasquería ubicada en la plaza principal de Puerto Suárez. Su imagen difundida por error lo situaban como una persona peligrosa y prófuga de la justicia boliviana. Freitas señaló ser casado con una mujer boliviana y lamentó que lo hayan confundido con el verdadero criminal.

Hay preocupación. “Mi familia estaba preocupada. Hay mucha gente que me conoce en Puerto y no soy ningún asesino. Ya me apersone a la Felcc para que retiren mi foto de esa lista pero me dicen que no me preocupe“, dijo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) publicó esta semana un listado de las personas más buscadas y peligrosas por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

Entre las fotografías de los supuestos delincuentes, aparece Freitas pero con la identidad de Liz Mario Alvarez (caso asesinato -caso 038/2019) contra quien pesa una orden de aprehensión en su contra emitida por el fiscal Saúl Balcázar. Liz Mario Álvarez es buscado por contratar a su compatriota, Odilson de Oliveira (detenido en Palmasola), para que asesine al jugador Pablo Antonio Peña (se salvó pese a ser herido de bala), en el estadio Oswaldo El Hage, de Puerto Suárez, el 16 de julio pasado. El dueño de la churrasquería recibió apoyo en las redes sociales de las personas que lo conocen.

Se cambió su foto. El jefe de la Felcc en Santa Cruz Johnny Aguilera dijo que entre ambos hay un parecido impresionante y ayer enmendó la confusión haciendo retirar la foto de Freitas y colocando al verdero prófugo buscado por la Policía Boliviana.

27 Personas

estan siendo buscadas por la Felcc en Santa Cruz.