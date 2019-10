Tormenta de críticas al Presidente López Obrador

México de rodillas ante el narco, detuvo y luego liberó al hijo de 'El Chapo'

Violencia. Culiacán, capital del estado de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos de rutas.

Sábado, 19 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Caos. Vehículos en llamas y ametralladoras de gran calibre en manos de civiles en Sinaloa.

El hijo del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio, de 28 años, fue detenido por el Ejército y liberado poco después en la norteña ciudad de Culiacán, luego de suscitarse una ola de violencia que dejó 8 muertos y 23 heridos.

Una avalancha de críticas cayeron sobre el presidente de México, Andrés López Obrador, por ceder ante los mafiosos, bajo el argumento de deseaba 'evitar más violencia'.

Violencia en las calles de Cualicán. Hombres armados salieron a las calles a incendiar vehículos, disparar contra la fuerza pública y aterrorizar a miles de personas que se refugiaron en casas, edificios y comercios apenas se supo del arresto de Ovidio.

López Obrador tuvo miedo. "El gobierno no busca enlutar hogares" ni convertir a México "en un cementerio mayor al que ya ha sido en tantos años", afirmó ayer en conferencia de prensa el ministro de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

El presidente Andrés López Obrador dijo ayer, en su habitual conferencia de prensa de todas las mañanas, que la decisión de dejar libre al hijo de "El Chapo" tuvo su respaldo porque "la situación se tornó difícil y la vida de muchos ciudadanos estaba en riesgo".

Tormenta de críticas. La decisión del gobierno de liberar al hijo del Chapo acarreó una tormenta de críticas de la oposición y analistas políticos.

"Es una derrota del país. Es una derrota de la administración de López Obrador. Es una derrota de la muy dudosa estrategia de pacificación que defiende en el discurso", señaló Carlos Loret, uno de los columnistas más críticos del gobierno.

"López Obrador y su gabinete de seguridad claudicaron a su obligación y facultad máxima y decidieron ceder el monopolio de la fuerza y la violencia, que les concede la Constitución", señaló en el mismo tenor el analista Salvador García.

Zona de guerra en Culiacán. Diversas zonas de Culiacán fueron paralizadas y parecían un escenario de guerra cuando hombres armados aparentemente intentaban impedir el tránsito de convoyes del Ejército y la policía para frenar la detención de Ovidio Guzmán.

Miles de personas se atrincheraron en sus viviendas y comenzaron a enviar mensajes a sus familiares y amigos para evitar salir a las calles, mientras algunos vehículos fueron incendiados y se escuchaban balazos en diversas zonas.

La operación provocó el caos en las calles y una fuga de presos de una cárcel de esta ciudad del noroeste de México.

'No queremos muertes, no queremos guerra'. López Obrador defendió la liberación del hijo del Chapo al señalar que "se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó". "No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. No se puede apagar el fuego con el fuego.

Esa es la diferencia de esta estrategia en relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra", señaló.

López Obrador dijo que "la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio: eso ya no lo queremos", indicó.

Confirmación de su liberación. La confirmación de la liberación se dio minutos después de que la única declaración oficial por parte del gobierno confundiera en lugar de dar certezas, luego que el mismo Durazo no confirmara ni desmintiera la detención del Guzmán López, también buscado por las autoridades estadounidenses donde enfrenta cargos por el tráfico de más de una tonelada de marihuana, cocaína y metanfetamina.

29 Años

tiene Ovidio Guzmán López, conocido como 'El Chapito'.

Pánico tras la captura

Operativo. "El día de ayer a las 15:30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda.

Violencia. "El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López, lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla", dijo Durazo.

Vergonzoso. "Es uno de los días más vergonzosos en la historia del Estado mexicano y de sus fuerzas del orden, es terrible que se haya hecho esto sin pies ni cabeza y que se haya puesto en riesgo la vida de los ciudadanos de Culiacán y que lo que es peor, al más puro estilo de negociación entre Estado y grupos terroristas", dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigador.

EFE eldia@eldia.com.bo