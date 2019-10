Ocurrió en España en año 2016

30 años de prisión por quemar viva a su pareja

Ataque. La víctima mortal, que no pudo superar las gravísimas heridas sufridas, consiguió salvar la vida de su bebé al sacarlo de la vivienda en medio del fuego.

Miércoles, 16 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Juicio. El asesino en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma.

E hombre que el 29 de junio de 2016 quemó viva a su pareja en el municipio mallorquín de Alcudia (España) y al mismo tiempo quemó parcialmente al bebé de ambos, aceptó ante el juez una pena de 30 años y ocho meses de prisión por haber asesinado a su novia, Xue Sandra Saura, de 32 años y nacionalidad española.

Además, deberá pagar 200.000 euros de indemnización.

El procesado, Carlos Peña, de 39 años y la misma nacionalidad, se ha declarado autor de tres delitos, uno de asesinato con alevosía y ensañamiento, otro de incendio con peligro para la vida de las personas y otro de lesiones en el ámbito familiar.

La Fiscalía pedía inicialmente 39 años de prisión para el acusado, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes. 'No tenía intención de matarla. Se me fue de las manos. Lo siento mucho', reconoció ante el tribunal el asesino confeso, quien ha explicado que tomó la decisión de matar a su pareja un día antes del crimen, después de saber que ella ya no quería seguir con él y que deseaba iniciar una relación con otro hombre.

Compró un litro de gasolina. El crimen tuvo lugar en la madrugada del 29 de junio de 2016, a las siete, en la finca en la que vivía la pareja. Carlos Peña había pasado la noche anterior fuera de la casa, bebiendo alcohol y consumiendo drogas. En esas horas compró un litro de gasolina, con el propósito de quemar y matar a Xue Sandra y poner punto final a su relación. Al llegar a la finca, el hombre entró en la casa, roció con gasolina a la víctima y luego le prendió fuego con un encendedor. El incendio se propagó de inmediato por la habitación y alcanzó parcialmente al hijo de la pareja. La mujer consiguió inicialmente sofocar con una manta las llamas que quemaban su cuerpo y pudo salir del dormitorio con su bebé en brazos.

A pesar de las gravísimas lesiones sufridas, Xue Sandra consiguió abandonar el lugar, junto con su hijo, logró entrar en su vehículo y se dirigió hacia la casa de sus padres para pedir ayuda.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Son Espases, ubicado en la capital balear, en estado crítico, con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. Horas después, fue evacuada al Hospital de Vall d'Hebrón de Barcelona, en donde fallecería el 8 de agosto de 2016. Por su parte, el bebé sufrió quemaduras en una mejilla y en una pierna. Ambas lesiones tardarían un mes en curarse por completo.

Detenido el mismo día. Por lo que respecta a Carlos Peña, fue detenido por la Guardia Civil el mismo día del suceso. Tras prestar declaración ante la juez, ingresó en prisión el 1 de julio de 2016, en donde ha permanecido desde entonces. La sentencia del caso será dictada en los próximos días.

Rompió su relación. La mujer puso fin a su relación un día antes del violento hecho. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el acusado caminó siete kilómetros hasta una gasolinera de la calle Pollentia.

Cogió una botella de plástico de la basura y logró que se la llenaran de combustible. Primero fue a la vivienda de la madre de su excompañera, pero vio que la mujer no estaba allí, así que se dirigió a su domicilio del Camí d'es Moro. En la casa dormían en ese momento Xue Sandra y su hijo. La puerta de la vivienda estaba cerrada por dentro con un alambre, pero Peña logró abrirla de un fuerte tirón. El ruido alertó a la mujer, que se levantó, salió de la habitación y se topó entonces con el hombre.

5 Semanas

estuvo internada y murió el ocho de agosto.

