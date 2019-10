EEUU responde y asegura que 'no pide votos en contra ni a favor de ningún candidato'

Morales denunció que tiene documentos que demuestran que equipos de la embajada norteamericana ofrecen obras en Los Yungas a cambio de que esa región no vote por el MAS en las elecciones.

Martes, 15 de Octubre, 2019

La embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió un comunicado en el que asegura que "no pide votos en contra ni a favor de ningún candidato" de cara a las elecciones generales del próximo 20 de octubre.

"La Embajada de Estados Unidos (en La Paz) no pide votos en contra ni a favor de ningún candidato ni partido. Las decisiones del 20 de octubre son del pueblo boliviano", dice parte del comunicado que envió esa representación diplomática a un periódico cruceño.

Así, con ese escrito, la embajada de EEUU respondió a las declaraciones que hizo el presidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, en una entrevista televisiva.



Y es que Morales denunció que tiene documentos que demuestran que equipos de la embajada norteamericana ofrecen obras en Los Yungas a cambio de que esa región no vote por el MAS en las elecciones.



"La semana pasada convoque al Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos (Bruce Williamson). Le demostré con documentos como este carro de la embajada de Estados Unidos va a Los Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo", dijo.



Señaló que Williamson quedó "sorprendido" por la información y se comprometió a no meterse en temas electorales.



"Esperemos que no lo esté haciendo", finalizó Morales./Oxígeno