En medio de conflicto

Región potosina rica en litio pide su Autonomía

El anuncio desató reproches en la capital del departamento, entre el MAS y Comcipo.

Martes, 15 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Autoridades del sudoeste potosino tras reunión con el presidente Evo Morales. Foto: Prensa Palacio

Los alcaldes del sudoeste potosino, sector rico en litio, ratificaron su convicción de establecerse como una Autonomía Regional, en medio del conflicto que vive su departamento por ese recurso. La decisión desató reacciones en la capital del departamento, donde autoridades del MAS y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se echan la culpa mutuamente por lo que pueda suceder.

Los 11 alcaldes del sudoeste potosino se reunieron este martes con el presidente Evo Morales en La Paz para comunicarle que están firmes en su decisión de convertirse en Autonomía Regional, en un proceso que se adecuará a la norma.

El alcalde de Tahua, Jhonny Mamani, anunció que se conformará una comisión de la región del sudoeste para tratar el tema de los recursos naturales y proyectar su desarrollo.

Expresó que su región está de acuerdo con la industrialización, con base en el Decreto 3738, que es rechazado por el Comcipo debido a que incluye a una empresa alemana para compartir el negocio del litio por 70 años.

"El proceso de la Autonomía Regional ha iniciado y para continuar hasta su conclusión", recalcó Mamani a tiempo de criticar al Comcipo por el paro que lleva adelante por el tema del litio.MAS y cívicos se culpan

Tras el anuncio de los alcaldes, hubo repercusiones en la capital potosina, según reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.



El gobernador Juan Carlos Cejas (MAS) dijo que este 15 de octubre será recordado en la historia potosina como el día en que se consolidó esa posición de la Autonomía Regional del sudoeste potosino.



Dijo que no es culpa de las autoridades del sudoeste, sino de Comcipo a la cabeza de Marco Pumari y su directorio.



Cejas acusó a Pumari de haber generado esta situación, por no escuchar la convocatoria para la unidad departamental.



El líder cívico, Marco Pumari, dijo que el gobernador Cejas debe callarse si no sabe lo que está ocurriendo en Potosí.



Pumari aseveró que quienes impulsan la división de Potosí son alcaldes masistas y que el partido de Evo Morales será el responsable de lo que ocurra.



"No es el sudoeste potosino, son alcaldes masistas y muchos de ellos corruptos, personas involucradas en la adjudicación de algunas concesiones que poco a poco están saliendo a la luz, y vamos a ver los intereses particulares de cada una de las autoridades. Hoy la población tiene que estar consciente acá el que está dividiendo tiene un solo nombre y se llama Movimiento al Socialismo", agregó./Erbol