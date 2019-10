Elecciones generales 2019

Evo denuncia que un vehículo de la embajada de los EEUU hace campaña en contra del MAS

Martes, 15 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente y candidato Evo Morales. Foto: Bolivia Tv.

El presidente y candidato Evo Morales denunció que un vehículo de la Embajada de Estados Unidos ofrece a los pobladores de los Yungas obras a cambio de que no voten por él y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 20 de octubre.

Morales realizó la denuncia en el programa Detrás de la Verdad. Dijo que ya realizó la queja a Bruce Williamson, encargado de negocios de los Estado Unidos, con quien se reunió la semana pasada.

“La semana pasada yo convoqué al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos. Demostré en documentos cómo este carro de la Embajada de EEUU va a Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo”, aseguró el presidente boliviano.

Según Morales, el diplomático estadounidense no conocía nada al respecto y se mostró “sorprendido”.

“Pero creo que sabe, me ha comprometido que no se va a meter en temas electorales. Ojalá que no lo esté haciendo”, acotó. /Urgente.