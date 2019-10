Electricidad,-dicen-que-no-hay-mercados

Experto en este sector

Análisis. Hugo del Granado recordó que el país tiene importantes excedentes de energía sin una exportación asegurada

Martes, 15 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Situación. Actualmente el país consume 1.500 Mw y genera 3.500 megavatios.

El experto y analista en asuntos energéticos, Hugo Del Granado, cuestionó los proyectos de electricidad que impulsa el Gobierno, como las mega-hidroeléctricas Chepete y Bala, cuando el país tiene un excedente de 2.000 megavatios (Mw) sin mercados asegurados para la exportación. Planteó la modificación de la matriz energética con menos apuesta a los combustibles fósiles.

Capacidad de generación. "Con la inauguración de la termoeléctrica de Entre Ríos y Warnes, la capacidad de generación es de 3.500 megavatios. ¿Para qué siguen impulsando proyectos de generación eléctrica si no saben qué hacer con ese excedente?, se ha hablado de exportar, pero ¿cuál es el único mercado que están por obtener?, el de Argentina que dicen se exportará 100 megas, eso es nada", afirmó.

En cuanto a Brasil dijo que no es mercado para la electricidad boliviana, pues se terminaría subvencionando la exportación. "Brasil genera 130 mil megavatios, ¿qué va exportar Chepete Bala a Brasil?, crece obviamente su demanda (de electricidad) pero no necesita importar. No solo es la construcción (del proyecto), sino también la construcción de redes", observó.

Incentivar mayor consumo. Durante el seminario: "Desafíos en el sector hidrocarburos", Del Granado dijo que el país consume 1.500 Mw y genera 3.500 megavatios. "¿Por qué no nos preocupamos de incentivar el crecimiento de consumo?, nos van a decir que está en 80% de cobertura rural y 99% en el área urbana, pero hay que incentivar mayor consumo de electricidad a sectores masivamente consumidores como el sector industrial", señaló.

En esa línea, el especialista recomendó promover la liberación de importación de autos eléctricos, la recarga de impuestos al ingreso de autos de lujo y cero kilómetros de consumo de combustibles de origen fósil, la conversión del parque-automotor pesado que consume gasolina o diésel al gas natural vehicular (GNV), al igual que la maquinaria agrícola.

"¿Cuál es la alternativa que se piensa?, es exportar GNL desde Río Grande al sur peruano para exportar el gas natural y abrir otro mercado, eso es descabellado, porque la distancia desde Camisea, al sur peruano es de 600 kilómetros, la distancia de Río Grande hasta Ilo o Cuzco es de 1.200 kilómetros", cuestionó el experto.

