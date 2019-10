FRI de La Paz retira su apoyo a Mesa

Según Juan Quisbert, más de 150.000 militantes de ese partido ya no votarán por el presidenciable de CC en los comicios de octubre.

Ref. Fotografia: El candidato presidencial de CC, Carlos Mesa. Foto: Internet

Militantes del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) retiraron su apoyo a Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), por no cumplir acuerdos políticos y marginar a sus militantes en la designación de candidatos a diputados y senadores, señaló el lunes el miembro de departamental de La Paz y delegado del Órgano Electoral de ese partido, Juan Quisbert.

"La Comisión Política Social del FRI de La Paz ha tomado la decisión de no apoyar el proyecto de Carlos Mesa porque no ha llegado a cumplir los compromisos (...), también seis departamentos han decidido, especialmente Potosí, no va votar por Carlos Mesa porque hemos sido marginados en todos nuestros derechos, no cumplió el acuerdo político que él tiene con el FRI, no tenemos diputados a nivel nacional", manifestó a los periodistas.

Denunció que Mesa excluyó a los militantes del FRI y dijo que eligió "a dedo" a los candidatos a diputados y senadores e incluso designó a miembros de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (SOL.bo), liderada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, "abusando de la personería jurídica del FRI".

"SOL.bo tiene personería jurídica a nivel de La Paz, pero estos señores han ido a ocupar cargos a nivel nacional como si fueran personería del FRI (...), en todo el país han puesto (los candidatos de SOL.bo), él (Mesa) está abusando de nuestra personería jurídica, y solo tenemos séptimo lugar", respaldó.

Además, develó que Mesa vulnera los estatutos de esa agrupación política por pretender suspender a su vicepresidente del FRI, Víctor Hugo Landívar, además de intentar expulsar a un candidato a diputado del FRI.

"Ya es demasiado el abuso de poder de la personería jurídica del FRI, ya es demasiado pedir la suspensión de nuestro vicepresidente y excluir a un diputado, ya es demasiado dar la espalda a una mujer de pollera en los spots publicitarios, ya es demasiado el dedazo a sus diputados y senadores, ya es demasiado querer gobernar después de haber renunciado", cuestionó.

Agregó que más de 150.000 militantes del FRI ya no votarán por Mesa en los comicios presidenciales del próximo 20 de octubre./ABI