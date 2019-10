Hay promociones

Octubre es el mes rosa para prevenir el cáncer de mama

Le presentamos las campañas que han lanzado los diferentes centros médicos, con el afán de que las mujeres se hagn su chequeo anual.

Lunes, 14 de Octubre, 2019

Esta fecha nace por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que el 19 de octubre se celebre mundialmente el Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

Es por ellos que hablamos con Lucia Terrazas una de las voluntarias de " Mi refugio voluntariado cáncer de mama Bolivia", ella confesó que todos los años el Oncológico lanza campañas solidarias para que las damas se hagan sus respectivos controles, pero este 2019 eso se verá truncado a raíz del paro medico. "Nosotros hacemos un convenio y con el Oncológico lamentablemente este año no tendremos las promociones que haciamos para que todas las mujeres se hagan su chequeo", manifestó Terrazas.

Por su parte Mi Refugio se ha encargado de llevar un mensaje para que las mujeres asistan a los centros medios, que tienen descuentos para los estudios.

Hagan su chequeo. Eso si eso no es excusa para las mujeres se hagan sus controles ya que varios centros médicos privados tiene descuentos hasta un 50 %. En la lista esta Red Salud, Laboratorios Zuna, Centro médico Rengel, Clínica Niño Jesús, Udime, Ginemast, Clínica Foanini. Terrazas cuenta que sino hay el dinero para acceder a estos controles lo principal es hacerse el auto examen una vez al mes. Ya sea en la ducha o frente un espejo se debe palpar el seno con movimiento circulares, si usted encuentra algo extraño en su pecho lo ideal es asistir a un especialista. "El cancér de mama se puede curar si es que se trata a tiempo. Y lo más importante es que no se utiliza tratamientos muy invasivos y no será necesario extripar un seno", dijo Lucia Terrazas.

Cuide su vida. Las mamografías son uno de los procedimientos más eficaces para el diagnóstico precoz de esta patología al detectar tumores asintomáticos, estas se las deben hacer mujeres a partir de los 40 años en adelante. Mientras la ecografía mamaria es una prueba de imagen no invasiva ayuda a determinar si las lesiones de mama son benignas o malignas y diferenciar entre masas sólidas o quistes. Es muy aconsejable para las mujeres jóvenes.

El varón puede tener esta enfermedad. La manifestación del cáncer de mama en el varón es similar a la de la mujer, la diferencia es que su aparición suele retrasarse diez años más que en las mujeres y, a la hora de enfocar un tratamiento, los especialistas suelen decantarse por la mastectomía o extirpación de las glándulas mamarias.

Prevenga la enfermedad. El cáncer de mama no es una patología que se pueda prevenir, sin embargo, existen estudios recientes en los que se ha demostrado que el riesgo de padecerlo puede disminuir realizando ejercicio físico de forma regular (al menos cuatro horas a la semana). Además de actividad física, optar por alimentos saludables y el control en el consumo de alcohol, pueden ayudar a reducir las posibilidades de sufrir obesidad o sobrepeso, lo que podría disminuir la incidencia de cáncer de mama a largo plazo.

Ofertas en centros médicos

Red salud. En el mes de concientizacion sobre el cancer de mama realízate una Ecografia Mamaria con el 50% de descuento.

Consulta Médica + Ecografia Mamaria

Precio Especial Bs 150.

Hasta el 29 Octubre

Ginemast. Ofrece el estudio de Mamografía Digital.

Precio de Campaña

Mamografía 250 Bs.

Ecografía mamaria 200 Bs.

Laboratorios Zuna. Puede consultar sobre los chequeos, relacionados con el cáncer de mama, los cuales todo este mes están con un 25 %.

UDIME. Su campaña se extenderá hasta el 08 de Noviembre.

Estudios: Mamografía Digital 340 bs., Ecografía Mamaria 260 bs., Densitometría Ósea 260 bs., Laboratorio completo 650.

Clínica Niño Jesús. Mamografía digital, Papanicolau y ecografías estarán con un 50 $ de escuentos.

Área de mujer. Tiene una promoción de lujo que consta de Papanicolau, ecografía mamaria y consulta ginecológica por 290 bolivianos.