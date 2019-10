Para ganar las elecciones

Votar por Mesa, el pedido que hace Tuto

El expresidente ve en este pedido la única manera de poder derrotar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Lunes, 14 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Lo único seguro que existe es un triste futuro

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, mediante un video, convocó a la población a votar por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa en las elecciones generales del próximo 20 de octubre, por un acto vital y de supervivencia democrática. Además, remarcó que con esta acción se evitará que el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) asuma su cuarto mandato "ilegal".

Lo define como la 'única manera'. "Yo voy a votar por Carlos Mesa Presidente, te pido que votes por Mesa", afirma en el video que fue difundido este domingo a través de sus redes sociales y en el cual explica los motivos del porqué los bolivianos deben apoyar al candidato de CC.

Quiroga explica que de los aproximadamente 6 millones de votos válidos que se emitirán este 20 de octubre, el MAS podría obtener algo más de 2,5 millones de votos.

"La única manera de evitar que Evo Morales gane un cuarto mandato ilegal e inconstitucional, es que el próximo domingo otro candidato esté a menos de 10% de los votos válidos. Para asegurarse de lograrlo este otro postulante debe sobrepasar, con el mayor margen posible, los 2 millones de votos válidos", sostiene.

Proyecciones. El exmandatario remarca que las distintas proyecciones muestran que será difícil llevar a Evo Morales a una segunda vuelta y que "solo votando todos por Mesa habrá la oportunidad de volver a decirle No al abuso autoritario de Evo Morales. No existirá recuperación democrática en segunda vuelta, no podremos replicar el triunfo del 21F en segunda vuelta, si no votamos por Mesa ahora, en esta primera vuelta el 20 de octubre".

Aclara que no busca el denominado "voto útil", como lo hace el candidato de CC, sino como un acto vital y de supervivencia democrática.

"Algunos llaman a esto voto útil. Discrepo, porque útil es un paraguas cuando el día está nublado, útil es un pañuelo cuando se estornuda; pero cuando uno está en el agua fría en medio del Lago Titicaca, un bote es la supervivencia; cuando alguien sufre un ataque al corazón, el tratamiento médico es de vida o muerte. Votar por Mesa este 20 de octubre es mucho más que útil, es un acto vital y de supervivencia democrática nacional", indicó.

La exautoridad añade, que participó, observó y colaboró en muchas campañas y que, por eso entiende que algunos quieran dar su apoyo a otros candidatos para salvar una sigla política. Sin embargo, afirma que, de no votar por Mesa, el MAS gobernará por cuarta vez de manera continua.