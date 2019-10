Entrevista: Ricardo Cambruzzi, cargo: Presidente de Fundacruz

'El agricultor siempre trabaja solo'

Lunes, 14 de Octubre, 2019

Fundacruz, impulsando durante dos décadas la feria tecnológica y agrícola de VIDAS, cerró con éxito este fin de semana el evento ferial en su 16 versión, que se desarrolló el fin de semana en su predio ubicado entre Warnes y Montero. pasado el 13 de julio, Katia oral (TSE), luego de un informe de esos 24 meses de actividad, fue nuevamente ratificado en el cargo por otras dos gestiones mas.

Ricardo Cambruzzi, empresario agrícola y presidente de dicha institución describe el impulso del sector, sus demandas y aspiraciones; en un clima siempre adverso como factores climáticos, precios y políticas estatales.

P. ¿Cómo define este contexto en que se desarrolló Vidas?

R.C: De verdad en una época muy dura, es un privilegio tener Vidas, en un contexto de dos años de bajos precios, imprevistos con el clima y ahora con esto de los incendios, que si bien no nos afectó directamente, pero ha afectado en el ánimo del sector productor. Entonces el sector se encuentra muy golpeado, donde este evento le vino bien, para toda esa cadena productiva.

P. ¿Es un bálsamo para el productor un evento así?

R.C: Efectivamente, no podría ser de otra manera, que esta feria al mostrar variedades de tecnología, investigación y desarrollo en favor del agricultor, es un oxígeno para orientar ese momento difícil, de dos años muy malos. Para minimizar esos problemas de la cadena, de los precios no hay otra manera que buscar alternativas y en cierta manera Vidas es una gran oportunidad, para poder salir adelante. Es un impulso para que el productor pueda pensar y reinventarse para evitar mayores pérdidas y ser eficientes en sus actividades.

P. ¿Qué hacer cuando las ventas han bajado casi un 30% ante una demanda en declinación?

R.C: La única alternativa que tiene el agricultor es producir mas y de la manera mas ingeniosa posible. El no sabe hacer otra cosa que trabajar su tierra, entonces, hay que buscar las maneras, bajar los costos, crear condiciones adecuadas para que productor tenga una salida con apoyo de las empresas, de los proveedores de insumos y el asesoramiento técnico y científico de lo que se muestra Vidas.

Lo cierto es que nadie prevé los momentos malos, (como los incendios), una sequía, un mercado internacional. Por ejemplo, nosotros competimos con países que subsidian productos, entonces para exportar de manera competitivas, tenemos dificultades para exportar. A eso se suma los problemas logísticos, por puerto y también por precio.

P. ¿Como Fundacruz, cuánto se hace por el agricultor?

R.C: Como Fundacruz y como agricultor no dejamos de trabajar tales como: investigación, buscar soluciones, buscar una soya tolerante a la sequía, buscar una semilla que evite el encharcamiento, todo eso lo estamos haciendo.

P. ¿Cómo está la relación público privado en este tema?

R.C: No veo problema ninguno. El sector agrícola trabaja solo. Obviamente, hay cosas que no puede hacer como caminos, puertos. Se habla ya de Puerto Bush, nos parece espectacular, ojalá salga porque son muchos años que estamos hablando sobre esto.

Nosotros hace 20 años que hacemos eventos que cada año crece, dado que trabajamos en la premisa de que un país sin alimentación no sobrevive. Recordemos que Fundacruz fue creado porque no teníamos un centro de investigación de investigación de semilla. Antes teníamos solo dos semillas, ahora tenemos mas de 50, eso significa un trabajo incansable.

P. ¿Qué le dice a los ambientalista que se oponen a los nuevos eventos HB4 y la Intacta?

R.C: No le digo otra cosa que hay un desconocimiento en ellos. No tenga duda que desconocen. Cuando se habla de biotecnología usted va usar menos agroquímicos, menos insumos, va bajar costos, va usar productos biodegradables. No se entiende, es una cosa ilógica esa posición. Es más, ya nos está ingresando al país semilla pirata, todo ilegal que en el fondo distorciona toda la cadena productiva. No entiendo porqué nos tomamos tanto tiempo.

'Si abastecemos el mercado interno, cuando tenemos la oportunidad de exportas, pero todavía nos tropezamos con problemas logísticos'.