Quiroga sobre la prescripción del indulto a Mesa: No se venció nada

Domingo, 13 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El vocero de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga. Foto: Eju.

El vocero de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, aclaró este domingo que no se venció el plazo para que el candidato Carlos Mesa pueda acogerse al indulto. Por la sencilla razón de que el expresidente jamás tuvo la intención de recibir el beneficio por parte del presidente Evo Morales.

Hace un año, el presidente del Estado Plurinacional y candidato del MAS concedió a Mesa y el expresidente Tuto Quiroga un indulto, esto con el objetivo de que ambos puedan acompañarlo en la etapa final de juicio de la demanda marítima en La Haya.

“No se aplicado lo del indulto. Entonces, si ha prescrito o no ha prescrito, no tiene relevancia alguna. Carlos Mesa fue claro en su momento, dijo que no necesitaba ningún beneficio del Presidente, porque él (Carlos Mesa) se iba a someter al juicio y que era inocente”, declaró Quiroga al portal Urgente.bo.

En septiembre del 2019, el exmandatario de Bolivia y hoy candidato del CC a la presidencia, calificó el indulto como “improcedente”.

Ayer, el analista a fin al gobierno, Iván Lima, informó que el viernes 11 de octubre a media noche venció el plazo del candidato y expresidente Mesa pueda acogerse al beneficio que le otorgó el presidente Evo Morales.

“Reitero. No va, porque Carlos Mesa debió pedir a un juez que se aplique el indulto, pero él rechazó esa posibilidad y dijo claramente, voy a ir a juicio”, insistió José Antonio Quiroga.

El 2019, la Procuraduría General del Estado (PGE) abrió un proceso contra del expresidente por los supuestos delitos de: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso Quiborax. /Urgente.