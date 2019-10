Jornada laboral de Morales

Evo: 'Por mí, mañana mismo me iba a casa'

Domingo, 13 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Foto: El País de España.

El presidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, recibió y permitió que un periodista de el periódico El País de España lo siguiera durante toda una jornada de trabajo.

Así, Morales permitió que el periodista lo acompañe en el avión presidencia, en su viaje en helicópteros, en su rutinaria entrega de obras y en sus actos de campaña.

Ahí, en medio de la jornada, Morales fue consultado sobre su repostulación a pesar de los resultados del 21-F y el Jefe de Estado señaló que si dependiera de él “ya se hubiese retirado”.

“Por mí ya me hubiese retirado el año pasado. Por mí, mañana mismo me iba a casa. Para hacer política hay que ser fuerte, valiente y, además, patriota y no platista. Ya sabrá a quién va dirigido este mensaje. La política no es una profesión, es una pasión. Requiere sacrificio”, señaló Morales, según el reportaje del mencionado medio ibérico.

En el viaje, Morales también habla respecto a la Chiquitanía y sin hacer un análisis profundo del hecho, solo atina a defender la norma que autoriza los chaqueos y el desmonte controlado en zonas de Santa Cruz y el Beni.

Según el reportaje de El País, durante la charla con el periodista, el Presidente boliviano inisistión en que este sistema es lo único que tienen muchos campesinos para su supervivencia.

Indicó que tras los incendios, muchos cruceños han cargado contra "la invasión de campesinos collas", los que provienen del occidente del país.

"Son grupos racistas, siempre lo han sido", aseguró Morales y agregó que "todas estas declaraciones nos unen, si alguien estaba dudando, con mensajes de racismo, de odio, de que les quitarán las tierras, votará por nosotros". /Oxígeno.