Indígenas de Colombia, Brasil y Bolivia

Encuentro de afectados rechaza proyectos hidroeléctricos en Bolivia

Domingo, 13 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El Bala, un proyecto que no logra consenso con los indígenas. Foto: Internet.

El II Encuentro Regional de afectados y afectadas por represas en la Amazonía emitió un voto de rechazo a los proyectos hidroeléctricos Chepete El Bala, Rositas, Cachuela Esperanza y Binacional planteados por el gobierno del presidente Evo Morales, por considerarlo atentatorio a sus sistemas de vida y sus derechos humanos.

Los indígenas y representantes de Colombia, Brasil y Bolivia se reunieron en la ciudad de Rurrenabaque, donde formularon una evaluación general de los proyectos en carpeta para la Amazonia y particularmente en esos tres países.

La mesa sobre mega-represas concluyó que los estudios del gobierno boliviano son totalmente negativos social y ambientalmente, inviables económicamente, dilapidan, destruyen recursos naturales, fuentes de vida y la biodiversidad.

Afirman que “los estudios fomentan la corrupción estatal, el endeudamiento impagable y una completa dependencia económica y política ante potencias extranjeras” y, por tanto, exigen el cumplimiento de la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la consulta previa real e independiente.

La mesa sobre Derechos Humanos, de Defensoras y Defensoras de la Vida, concluyó que la implementación de las represas es una amenaza al derecho de las personas, sus comunidades y la naturaleza e hizo un llamado a los organismos internacionales que estén atentos a una posible violación masiva de los derechos humanos por la construcción de las represas.

Denuncian que en el proceso de construcción de las represas, las comunidades están siendo divididas, introduciendo la desconfianza y el enfrentamiento entre los pueblos indígenas.

Entre tanto la mesa de trabajo de Mujeres Indígenas afirma que ellas son las protagonistas del cuidado del parque Madidi, donde se encuentran sus alimentos, medicinas y la vida misma.

Señalan que las mujeres indígenas están en la primera fila de resistencia a la construcción de las represas. “No a la represa del Chepete El Bala, no a la represas Rositas, no a la represa de Cachuela Esperanza y no a la represa Binacional”, dijo una integrante de esta mesa de trabajo.

Estas conclusiones serán llevadas al Foro Social Panamazónico de Colombia 2020 donde harán conocer su rechazo a la construcción general de las represas en Bolivia, Brasil y del país anfitrión y en particular exigirán respeto a la voz de las mujeres indígenas. /ERBOL.