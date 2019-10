Carlos Mesa y Doria Medina

Piden el 'voto útil' para derrocar al MAS

Comicios. Mesa remarca que solo hay dos candidatos que pueden ganar las elecciones

Jueves, 10 de Octubre, 2019

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, aseguró que solo hay dos candidatos que pueden ganar la elección, y pidió al elector que le dé su voto, "si no queremos cinco años más del MAS". Al pedido se sumó el líder opositor de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina que abogó por el voto útil. "A pesar de nuestras diferencias Oscar Ortiz y yo compartimos ideas, hacer de la salud una prioridad. Pero hoy hay solo dos candidatos que pueden ganar: el candidato ilegal y yo, por eso te pido tu voto porque aún estamos a tiempo de unirnos los que no queremos 5 años más del MAS", dice Mesa en un spot electoral.

Samuel Doria Medina. Quien difundió un spot a través de sus cuentas en las redes sociales. En el video aparecen un hombre y una mujer jóvenes que explican qué es el voto útil y terminan concluyendo que se debe votar por Carlos Mesa si "queremos el cambio". "Si como ciudadanos nos unimos y votamos por el candidato que tiene posibilidades de ganar al Gobierno, demostramos que la mayoría queremos un cambio", dice el spot y añade: "Dejemos claro que en Bolivia queremos un cambio, con libertad y democracia. Haz que tu voto cuente. Vota por la unidad, vota por Carlos Mesa".

La candidata a la vicepresidencia. Sobre este tema, Shirley Franco, candidata a la vicepresidencia por BDN, consultada sobre una posible alianza con CC en el programa No Mentirás, señaló que su partido está trabajando para ser el principal contrincante del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 20 de octubre. "Lo que está haciendo Comunidad Ciudadana es una estrategia de campaña basada en el voto útil que, en realidad, yo la denomino como el chantaje y es la única estrategia de campaña que ha venido explotando desde hace más de nueve meses y claramente no les ha funcionado", sostuvo.

Tensiones preelectorales. A 11 días de las elecciones generales, el país vive un clima de tensión por las movilizaciones de los opositores. La Paz, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija tienen programadas protestas en defensa de la democracia y del voto. Mientras, sectores afines al MAS advirtieron ayer que saldrán a las calles para impedir el retorno al poder de los "racistas, federalistas y derechistas".

Cabildo. La Paz prepara para hoy su cabildo a partir de las 17:00 en la plaza San Francisco, donde reiterarán la defensa del 21-F, el control del voto, apoyarán el pedido de los potosinos sobre el litio y sanciones para los responsables de los incendios en la Chiquitania. En este cabildo también estarán presentes los médicos, que están en huelga hace más de 50 días.

10 días

faltan para las elecciones generales en el país.

Para Cárdenas elegir a mesa sería un suicidio

El candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, dijo ayer que en un sistema democrático no es bueno que haya una sola opción para la población, como sostiene la alianza Comunidad Ciudadana (CC), y advirtió que elegir a Carlos Mesa en los próximos comicios sería un "suicidio". "El voto popular va a definir quiénes merecen el apoyo, quiénes no merecen. En democracia no es bueno que haya una sola opción, democracia quiere decir varias opciones", señaló a los periodistas. A menos de dos semanas de las elecciones generales, Mesa, del CC, se autodenominó como la única opción real para evitar la reelección del presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Cárdenas respondió a Mesa -ambos ex vicepresidentes de Gonzalo Sánchez de Lozada- que la población dará su veredicto en las urnas.

