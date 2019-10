Policía gasifica a los médicos

Represión genera pedido de renuncia a la ministra

Conflicto. La Policía desactivó con violencia un bloqueo esporádico.

Jueves, 10 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Retenido. Un médico estuvo a punto de ser detenido, pero sus colegas lo impidieron.

Los médicos de Santa Cruz pidieron la renuncia de la ministra Gabriela Montaño tras la represión policial que sufrió un grupo de manifestantes que se disponía a realizar un bloqueo esporádico en la carretera al Norte.

Represión sorpresiva. Los médicos y trabajadores de salud cruceños habían decidido bloquear la carretera al norte, a la altura del aeropuerto Viru Viru por un par de horas, entre las 12:00 y 14:00, pero grande fue su sorpresa cuando un grupo policial de la UTOP, de manera violenta llegó al lugar para desalojar la protesta. Los médicos primero dialogaron con los encargados policiales y supuestamente llegaron a un acuerdo para acortar la medida hasta las 13:00. Sin embargo, de pronto los uniformados comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y a disparar balines de goma contra los manifestantes. Esto generó la obvia reacción de los médicos que intentaron resistir, mientras se reponían del efecto de los gases químicos.

Resistencia. El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoategui, señaló en ese momento que continuarán con su medida de presión hasta que los boten del lugar. Además denunció que los policías los gasificaron y les dispararon con balines, pese a haber mujeres y niños en el lugar. Minutos después fueron gasificados por segunda vez, ya que como había indicado Anzoátegui no se iban a retirar del lugar.

Heridos. La enfermera María Elena Huanaco y el médico Lino Rivadeneira se encuentran en terapia intensiva tras haber sido agredidos con balines. En el primer caso, una de las balas de goma le llegó al cuello, rozando la arteria carótida.

Otros cuatro médicos también fueron heridos, aunque en menor gravedad, afortunadamente.

Representantes del Colegio Médico realizaron una denuncia en el DP8 contra la Policía por lesiones graves e intento de homicidio.

Impotencia. Pese a la represión, los manifestantes expresaron su ira con los uniformados. En un momento dado tuvieron a uno de los médicos detenido, pero la movilización de sus colegas impidió que se lo lleven.

"No sean abusivos, estamos luchando también por ustedes, para que el día de mañana, cuando vayan a un hospital no se mueran", les gritó una manifestante. "No somos maleantes, somos los que los curamos", vociferó otro.

El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, aseguró que la institución actuó en el marco de la Ley. "Si hay excesos, por supuesto que los vamos a investigar, pero le pedimos a los médicos que no bloqueen, porque coartan el derecho de las personas a movilizarse", indicó.

13 horas

Aproximadamente en ese momento comenzó la intervención policial.