Pese a los conflictos

Montaño insiste en una convocatoria al diálogo

Carta. La ministra envió una misiva al Colegio Médico para retomar las conversaciones, tras el plazo dado por el gremio de salud hasta hoy.

Jueves, 10 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Contrahuelga. Un grupo que se denomina Víctimas del Paro realiza un ayuno voluntario en La Paz.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó ayer que no enviará otra carta por escrito al Colegio Médico de Bolivia para reiniciar el diálogo, y demandó al sector que fije fecha y hora para retomar las mesas de negociaciones en busca de una solución al conflicto que mantiene 52 días de paro a nivel nacional.

Nuevas cartas. La autoridad explicó que el pasado 3 y 8 de octubre se enviaron dos misivas a los profesionales en salud, invitándolos a retomar el diálogo, pero que hasta ahora no recibieron una respuesta propositiva.

"El Ministerio de Salud ha mantenido una postura única frente al conflicto lanzado por el Colegio Médico de Bolivia. Desde el primer momento, hemos convocado al diálogo y lo seguiremos haciendo. Se ha enviado dos cartas al sector para que se reinstale, esperemos que tengan una respuesta propositiva", informó. Las declaraciones de Montaño surgen después de que los profesionales en salud otorgarán al Gobierno un plazo hasta el jueves para reanudar las negociaciones. El sector demandó que la respuesta se oficialice a través de un documento escrito. La titular de Salud dijo que espera que los profesionales respondan a las cartas que envió su cartera de Estado para reinstalar el escenario de diálogo y aclaró que fue su despacho el que está pidiendo que se concrete el encuentro con el sector médico.

"La voluntad de diálogo del Ministerio es invariable y no se va a modificar, nosotros creemos que el diálogo es la única vía en el que va a resolverse el conflicto. No vamos a condicionar el diálogo, sino vamos a buscar la forma de resolver este conflicto. Creemos que es importante que el escenario no se lastime con ningún otro elemento que condicione y quien está pidiendo diálogo es el Ministerio, no el Colegio Médico", agregó.

Condicionamiento. Montaño lamentó que el Colegio Médico de Bolivia condicione su retorno al diálogo a la atención de sus demandas. "Posterior a la reunión que se realizó en Cochabamba hace dos semanas atrás, hemos enviado dos notas el 3 y 8 de octubre solicitando establecer el escenario de diálogo en la fecha y hora en la que podamos ponernos de acuerdo entre ambas instancias, pero estos pusieron condiciones", dijo.

El 20 de septiembre, el Colegio Médico de Bolivia solicitó las propuestas por escrito antes de volver al escenario de diálogo, el Ministerio de Salud respondió a dicha solicitud, pero la dirigencia de ese ente colegiado no volvió a la reunión. Los médicos acatan un paro de actividades desde el 19 de agosto en demanda de la incorporación de ese sector a la Ley General del Trabajo, mejores condiciones para implementar el Sistema Único de Salud, institucionalización de cargos a través de convocatorias públicas y la abrogación de la Ley de Prioridad de la Caja Nacional de Salud, entre otros puntos.

53 días

de paro cumplen hoy los médicos en todo el sistema de salud del país.

20 De septiembre

desde esa fecha esta paralizado el diálogo con el Colegio Médico.

Casi 34.000 Consultas se suspendieron por la medida

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que se suspendieron 33.859 consultas externas en los 52 días del paro de los médicos, quienes iniciaron la medida el 19 de agosto.

"Las consultas externas no realizadas en este tiempo del paro en todo el país son 15.786 en hospitales públicos de segundo nivel, mientras que en hospitales públicos de tercer nivel fueron 18.073 consultas externas no realizadas", dijo

Una huelga contra el paro desafía a los médicos

La Asociación de Víctimas del Paro Médico piden levantar la huelga de hambre para poder iniciar acciones penales contra dirigentes médicos que impulsan el paro que lleva 53 días. El presidente de esa organización, David Ticona, pidió a la Fiscalía hacer cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), contra el paro médico que cumple el Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa). La determinación establece que un paro en el sector médico no puede ser indefinido.

