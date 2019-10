Borda: 'No se puede admitir tanta libertad de políticos en este momento'

El titular de Diputados subrayó que esta situación se permite en el país porque ante todo se respira estabilidad y democracia.

Miércoles, 9 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, cuestionó que a pocos días de las elecciones generales haya convocatorias a paros, marchas y cabildos, y dijo que no se puede permitir "tanta libertad" en los políticos.

Subrayó que esta situación se permite en el país porque ante todo se respira estabilidad y democracia, y rechazó las versiones de que Bolivia cuenta con un gobierno autoritario.

"No se puede admitir tanta libertad de políticos en este momento, acciones de hecho ¿cuándo se ha visto huelgas de hambre, paros indefinidos, convocatoria a cabildos faltando 10 días para un proceso electoral?", cuestionó Borda.

Dijo que si bien la democracia no es perfecta en Bolivia, "definitivamente es el anhelo y la aspiración de todos los bolivianos, desear y vivir en democracia".

En ese sentido, remarcó que no comparte el criterio "de que se está viviendo en un gobierno autoritario, porque en un gobierno autoritario no puede haber un cabildo, que es la expresión de la democracia directa en nuestro país".

Las convocatorias a marchas, paros y cabildos se realizan para rechazar la candidatura considerada ilegal del binomio oficialista -Evo Morales y Álvaro García Linera- porque no respetó los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que le niega la posibilidad de una nueva postulación.

Un fallo de noviembre de 2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que se vulneraba el derecho humano del presidente Evo Morales y lo habilitó para ser candidato por siempre.

Para Borda, pese a esta situación que ocasionó rechazo en parte de la población, en Bolivia se vive una democracia plena, y no como en países de la región, donde, según dijo, se restringe hasta el derecho a la locomoción.

"El pueblo sabe, salgan a las calles, sabe que se está viviendo en democracia en nuestro país; no estamos como en Ecuador, no estamos como en Argentina, no estamos como en Brasil, ahí evidentemente hay restricción al derecho hasta de la libre locomoción, pero en Bolivia se respira estabilidad y ante todo democracia", apuntó./ANF