Cabildo paceño pedirá respeto al 21F

Evento. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convoca a los paceños al Cabildo por la Democracia, el 10 de octubre.

Miércoles, 9 de Octubre, 2019

En la oportunidad, la población de este departamento pedirá respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 y la abrogación del DS 3738, que avala la creación de la empresa YLB-Acisa, para la extracción de litio en las salmueras del Salar de Uyuni.

Textual. Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) e integrante del Conade, explicó que en el Cabildo se tocará temas como "el respaldo al pueblo potosino en su defensa del litio, exigir justicia respecto a los incendios en la Chiquitanía, ratificar nuestro repudio a la postulación de Evo Morales, exigir elecciones limpias y transparentes con un órgano electoral imparcial, libertad de los presos políticos como Franclin Gutiérrez, exigir respeto a la Constitución, entre otros". Respecto al federalismo planteado en Santa Cruz, Albarracín dijo que no se debe huir a ese debate, sin embargo, en el Cabildo de La Paz se tocará temas de orden nacional.

No es una competencia. Ante los cuestionamientos de si el Cabildo de La Paz tendrá la magnitud del realizado en Santa Cruz, Albarracín dijo que no se trata de una competencia. Señaló que el objetivo del Cabildo es demostrar una reunión masiva sin fichas ni presión y amenazas de destitución, como hace el Gobierno, según el Rector.

No permitirán protagonismo político. Desde el Conade se anunció que los políticos no estarán prohibidos de asistir al Cabildo a realizarse el jueves en La Paz, sin embargo, aclaró que no se les dará la palabra ni se permitirá que protagonicen el evento desde la testera. Albarracín señaló que "el objetivo es que evitar que se distorsione el Cabildo, porque la garantía de la asistencia masiva es que no está en servicio de ninguna tienda política partidaria".

1,5 millones

de personas se calcula que asistieron al cabildo en Santa Cruz.

Quintana

Insta no poner en riesgo la unidad

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, instó ayer a no poner en riesgo la unidad de Bolivia en el cabildo convocado por el Conade para el jueves en la ciudad de La Paz. "Si los cabildos se mueven en el marco de la Constitución Política del Estado, insisto es una expresión simplemente, institucional, democrática, la deliberación es una característica del pueblo boliviano, lo importante es no poner en riesgo la unidad que tanto le ha costado al pueblo boliviano", dijo.

