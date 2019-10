Ecuador sumida en el caos

Poderes del Estado se trasladan por clima de alta tensión

Crisis. El país se encuentra sumido en un caos político luego de las protestas por las medidas económicas extremas.

Miércoles, 9 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Convulsión. Los indígenas tomaron ayer la Asamblea Nacional de Quito.

Una gran movilización indígena en Ecuador ha sumido el país en un clima de tensión política y social que ha puesto a las autoridades en alerta. El presidente Lenín Moreno ha anunciado en una cadena nacional el traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil ante la inminente llegada a la capital de miles de indígenas que avanzan por las principales carreteras de la sierra andina como forma de protesta.

'Intento de romper el orden democrático'. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció en cadena nacional que se trasladó a Guayaquil. "He trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", dijo. En una declaración junto al mando militar, en la cual también se encuentra presente el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el Primer Mandatario aseguró que la jornada de movilizaciones que vive el país desde el pasado jueves 3 de octubre de 2019, "no es una manifestación de descontento. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que hay un intento de romper el orden democrático".

'Intento de golpe de Estado'. "Los más violentos son individuos externos, pagados y organizados ¿Es coincidencia que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño y (Paola) Pabón hayan viajado hace unas semanas a Venezuela? Maduro, activado junto con Correa, su plan de desestabilización (...) Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado", acusó el jefe de Estado. El Presidente agradeció "el compromiso" de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a las manifestaciones.

Correa condena acusación. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó este martes las acusaciones de golpismo, contra su persona y el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del mandatario Lenín Moreno, y exigió solucionar la crisis con elecciones anticipadas.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Correa exigió al Gobierno ecuatoriano adelantar las elecciones para acabar con "la grave conmoción social" que está viviendo Ecuador.

"Ahora nos llaman golpistas cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos", manifestó.

30 Por ciento

es la popularidad de Lenín Moreno. De 70% decayó a este porcentaje.

Sexto día de rebelión y muere otra persona

Ecuador vive actualmente, por sexto día consecutivo, una rebelión popular en casi todo el país. Vías bloqueadas, enfrentamientos con la policía y militares, marchas multitudinarias y una masiva concentración en Quito, la capital del país.

Paquetazo. La gente protesta contra el 'paquetazo' anunciado por el presidente, Lenín Moreno, el pasado martes 1 de octubre. Piden echar atrás las medidas o su renuncia.

Segundo muerto. Falleció uno de los jóvenes que cayeron por el puente de San Roque tras ser acorralados por la Policía 4950 Marco Oto tenía 26 años y era morador del sector de San Roque, donde ocurrió el incidente.

Imparable. Ni el estado de excepción decretado por el gobierno el pasado jueves ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social.

Las acciones son preámbulo de una gran huelga nacional, convocada para hoy.

Exigen a Moreno que respete las protestas

El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, debe garantizar los derechos a manifestarse de periodistas y líderes sociales, para que puedan expresarse libremente, afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara. La dirigente señaló ayer que "la decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos".

Quito, la capital de Ecuador, se encuentra hoy bajo estado de emergencia grave, declarado por el alcalde, Jorge Yunda, mientras dure el período de excepción decretado en este país sudamericano.

