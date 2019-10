Chiquitania

García: El INRA debe definir los asentamientos ilegales mediante auditoría

Martes, 8 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Infobae

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es la institución llamada por ley a definir sí es que existen asentamientos ilegales en el país mediante auditorías, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, la noche del lunes.

El vicepresidente hizo la aclaración en referencia a uno de los puntos definidos en el cabildo realizado en Santa Cruz, el pasado viernes, que dio un plazo al INRA para que los campesinos que tienen tierras en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz desocupen esa zona.

"Somos los más interesados en que sí hay ocupaciones ilegales, se las desaloje, pero eso no va a ser al gusto del cliente, se requiere un trabajo conjunto que, por supuesto el INRA tiene que llevarlo adelante con una auditoría, por eso creo que más allá de esta intención, de esta preocupación, se requiere un trabajo conjunto para validar o invalidar algún tipo de ocupación", dijo a Cadena A.

Una comisión liderada por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz está en la zona de la Chiquitania para verificar la posible existencia de asentamientos ilegales. Estas comitiva se reunirá con representantes de los municipios de Concepción, San Ignacio, San José, San Rafael, San Miguel, Roboré, El Carmen y Puerto Suárez.

Por su parte dirigentes campesinos e interculturales advirtieron que no desalojarán las tierras en esa región oriental. El vicepresidente mostró su confianza de que esos anuncios no deriven en la violencia e insistió que para definir si es que hay una ocupación ilegal, se requiere toda una auditoría que analice sí se trata de una ocupación no autorizada, con estudios georreferénciales de cada lugar donde existen dudas.

En relación a los otros puntos aprobados por ese cabildo, el segundo mandatario del país remarcó que son parte de las "intensiones que surgen dentro el ámbito político y son ideas nada más".

"Una expresión, una expresión democrática de participación de la gente, el cabildo está reconocido por la Constitución y bueno han hecho ejercicio de ese derecho y lo tomamos como eso, como parte de las expresiones democráticas", añadió. /Oxígeno.