Elecciones generales 2019

Ortiz: 'No creo que Mesa tenga la más mínima posibilidad de ser presidente'

Martes, 8 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz. Foto: Internet

“No creo (Carlos Mesa) que tenga la más mínima posibilidad de ser presidente, creo que la ha perdido cuando no hizo un acuerdo con nosotros”. Así el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, se refirió al postulante de Comunidad Ciudadana, con quien pugna por el voto opositor contra Evo Morales.

En entrevista con el programa El Ánfora de ERBOL, Ortiz manifestó que es triste y hasta le da pena que hayan personas dispuestas a apoyar a Mesa sólo por su posición en las encuestas.

“No confían en él (Mesa), no creen en él, hasta me da pena por la persona, porque parece que mucha gente irá con los ojos cerrados, la nariz tapada y los dientes apretados a votar por él, sólo porque está delante de las encuestas. No garantiza eso nada”, afirmó el senador.

Antes de la etapa electoral, Demócratas estaba en conversaciones con Carlos Mesa para establecer una alianza, sin embargo, aquello fue descartado y ahora la agrupación a la cual representa Óscar Ortiz es crítica al candidato de Comunidad Ciudadana.

Ortiz explicó que dos aspectos explican que Demócratas haya pasado de querer se aliado de Mesa a ser su detractor: primero que el expresidente sigue con el mismo” personalismo” y “encerrado en el mismo círculo pequeño entorno de sus amistades”, y segundo la sospecha de corrupción que se levantó con la presuntqa disposición de gastos reservados.

Acusó a Mesa de ser el responsable de inviabilizar la unidad de oposición que hoy, en su criterio, garantizaría al menos llevar las elecciones a la segunda vuelta.

No obstante, el candidato de Bolivia Dice No señaló que de llegar Mesa y Evo Morales a segunda vuelta, él siempre votará en contra del MAS.

Denuncia canallada

Ortiz hizo referencia al crecimiento que tuvo en las encuestas, hasta que la campaña de Mesa lo acusó de ser “funcional al MAS”.

Señaló que esa acusación de servir al MAS es una “canallada”, tal vez inventada por el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz.

Respecto a Mesa y las encuestas, Ortiz señaló que el candidato de Comunidad Ciudadana llegó a tener 39% pero ahora se ubica entre 20% y 30%. Dijo que la campaña del expresidente fracasó y ni siquiera un mensaje claro. /Erbol