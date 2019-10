Confirman en la Chiquitanía

Extinción total de incendios

Etapa. Según la Gobernación se debe iniciar con la etapa de restauración, con los diferentes niveles de gobierno.

Martes, 8 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Sofocación. Los focos de incendio solo se terminaron de extinguir con las lluvias de los últimos días.

Enrique Bruno, director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz confirmó ayer la extinción de incendios de magnitud en el departamento, resultado de las lluvias caídas el fin de semana en la región de la Chiquitanía.

Sin incendios de magnitud. Bruno señaló que el satélite solo muestra siete focos de calor que serían brasas que no fueron extinguidas, pero mediante un rastrillaje se verificará este hecho y liquidará cualquier foco de calor. "En este momento no hay incendios de magnitud en el departamento, sin embargo, estamos monitoreando siete lugares que nos preocupan, se van a hacer rastrillajes durante todo el día, pero ya no hay escenarios de incendios o que estén activos", apuntó.

Focos de calor a verificar. Los focos de calor que serán verificados se encuentran en San Ignacio de Velasco (2), Concepción (2), San Rafael (2) y San Matías (1).

Plan de reconstrucción. El funcionario indicó que ahora se ingresa a la etapa de recuperación del sector productivo y de la población afectada, para lo cual pide al gobierno central coordinar acciones y erogar recursos. "No puede hacer un plan de restauración separado, debe hacerse un plan unificado de reconstrucción.Así como en su momento dijimos de que se tenía que hacer un Comando Unificado de Operaciones, de la misma manera el plan unificado debe hacerse para toda esta etapa de recuperación", enfatizó.

Afectación. Más de un mes de incendios consumió 3.929.000 hectáreas en el departamento, de las cuales el 46% corresponde a áreas protegidas. La cantidad de familias afectadas suman al menos 10.000. "Afectaciones a pequeños productores, escases de agua, inicio de enfermedades por la humareda, por la escasez de alimentos", explicó Bruno.

Registro. Los incendios en la región de la Chiquitanía comenzaron los primeros días de agosto y en todo este tiempo se registraron más 8.000 focos de quema, para cuya extinción se instaló un Gabinete Permanente de Emergencia, con entidades de los tres niveles de gobierno, se recibió la ayuda internacional de más de 20 países, se contrataron tres aeronaves hidrantes y desplegaron más de 15.000 personas.

7 focos de calor

son los que registró el satélite la mañana de ayer, ninguno de magnitud.