¿En qué consiste la propuesta cruceña de federalismo?

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aclaró que la propuesta no pretende dividir el país.

Lunes, 7 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Varias pancartas reflejaban el descontento de la población con el gobierno de Evo Morales. Foto: Rolando Robles Chavez | El Día

Una de las conclusiones del Cabildo de Santa Cruz, el pasado viernes, fue llevar adelante un proyecto de país federal. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó que como punto central el federalismo plantea eliminar el centralismo en Bolivia y de ninguna manera se los puede interpretar en como la división de Bolivia.

Luego de realizarse esa magna junta y de plantearse en la misma el federalismo, algunos actores políticos del Movimiento al Socialismo (MAS) salieron a instar a la población a que voten por el presidente Evo Morales, debido a que desde su criterio él es el único que puede garantizar la "unidad del país".

"El federalismo lo vemos como un tema de estabilidad democrática y estabilidad del estado constitucional de derecho. Los Estados que conforman el sistema federal son aquellos que tienen la estabilidad democrática más sólida en el mundo. Eso no quiere decir que se lo vea como trata de hacerlo ver el partido de gobierno, como un tema separatista, lo mismo nos dijeron de la autonomía", declaró Camacho a Urgentebo.

El titular del Comité cruceño puntualizó que el país federal que se plantea no quiere decir que Santa Cruz se quedará con todos los recursos económicos que produce, sino que se trata de una propuesta más equitativa de distribución, donde al que se le reste los recursos será al Ejecutivo.

"Lo que se planteó en un momento con las autonomías fue: que cada departamento pueda ver sus necesidades y con cuanto apoya al Estado, y no sea el Estado que no dé limosnas. Hay que hacer un relevamiento de todos los departamentos: necesidades y presupuestos, y quitarle el poder al Estado para que cada departamento administre sus recursos con competencias (...), esto no quiere decir que lo que produce Santa Cruz se queda en Santa Cruz", manifestó.

Camacho dijo que en un Estado federal cada departamento podrá aplicar sus políticas en los temas de economía, salud, Policía y justicia. Con ello se efectuaría una autodeterminación real de las regiones.

Asimismo, el cívico dijo que como el federalismo es un planteamiento del pueblo cruceño que se expresó en el Cabildo, lo que toca ahora es dedicar su gestión para trabajar un proyecto para hacer posible este mandato y también para darlo a conocer en el resto de los departamentos del país.

"Este trabajo tenemos que hacerlo con aspecto políticos, económicos, sociales y culturales de todos los departamentos y hacer un proyecto sólido, estable, confiable y equitativo para todos los departamentos, y poder plantearlo como una de Estado", agregó./Urgente.bo