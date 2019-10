Tras fenecer plazo

Cívicos verificarán y desalojarán asentamientos ilegales en la Chiquitanía

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, subrayó que no se buscarán enfrentamientos.

Lunes, 7 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. Foto: Comité Cívico pro Santa Cruz

Tras concluir el plazo otorgado al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para desalojar los asentamientos ilegales en la Chiquitanía, una comisión de cívicos se traslada la tarde de este lunes al municipio de San José de Chiquitos para verificar junto, a los alcaldes de la zona, los asentamientos ilegales en esa región.

"Nos transportamos hoy en la tarde hacia nuestra Chiquitanía, donde nos están esperando los alcaldes con los que vamos a hacer un relevamiento de los asentamientos realizados en forma legal e ilegal", informó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El dirigente afirmó que en caso de que se compruebe la existencia de asentamientos ilegales se efectuarán "desalojos pacíficos".

La medida se realiza tras el cabildo organizado el viernes por el Comité Pro Santa Cruz que dio un plazo al INRA hasta este lunes, al mediodía, para que desaloje a los colonos de las tierras fiscales y áreas protegidas ilegales.

El dirigente cruceño detalló que existen 1.650 asentamientos ilegales en los distintos municipios chiquitanos y la mayoría se encuentra en reservas naturales.

Ante los anuncios de los colonos y grupos afines al Gobierno que no permitirán los desalojos, Camacho cuestionó la postura de esos grupos, tomando en cuenta que sus asentamientos son ilegales.

"¿Quiénes son los que se preocupan?, los que están asentados de manera ilegal", manifestó./ANF

El líder cívico subrayó que no se buscarán enfrentamientos, pero que las personas que se asentaron de manera ilegal tendrán que entender el sentimiento de la gente que vive allí, porque la tierra es primero para la persona del lugar.



"No se trata de bala, de machete ni de palo, haremos el desalojo totalmente en principio de la necesidad que quiso el pueblo cruceño, que es llevar adelante esa medida, no vamos a buscar ningún tipo de enfrentamiento, pero también le aseguro que el pueblo chiquitano se va a mover en función de lo que siente y el pedido del pueblo chiquitano es que nos ayuden a desalojar", explicó Camacho./ANF-Oxígeno