Supraestatal oficialista: el pueblo 'no se puede equivocar'

Lunes, 7 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Aguilar dice que de perder Morales sería un retroceso. Foto: ERBOL.

“Nos guste o no nos guste, el MAS debe continuar porque sólo eso da el futuro para nuestras futuras generaciones”. Así la representante supraestatal del Movimiento al Socialismo, Flora Aguilar, defendió la candidatura de Evo Morales para ser reelecto como Presidente.

Aguilar señaló que el pueblo “no se puede equivocar” y que se debe continuar con el proceso de cambio, a pesar de las “mentiras” que pueda difundir la derecha.

Aseveró que quienes le dicen “no” a Evo Morales actúan por resentimiento o detalles muy pequeños, pero deben reflexionar y no hacerse engañar por Carlos Mesa ni Óscar Ortiz.

La representante, elegida por Chuquisaca, dijo que sería un "retroceso" para el país si Morales no gana estas Elecciones. Pidió que no pase lo mismo que en el referendo del 21F, y que la gente no se haga llevar por mentiras.

Ortiz ve desesperación del MAS

El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, sostuvo que el MAS está desesperado por no salir del poder, porque pretende evadir su responsabilidad respecto a “todos los abusos y la corrupción que ha caracterizado a estos 14 años de gobierno”.

“Las autoridades del MAS quieren seguir en el poder ya simplemente por un sentido de sobrevivencia personal de no tener que afrontar las consecuencias y las responsabilidades de su abuso de su corrupción y de sus atropellos a la democracia”, agregó. /Erbol