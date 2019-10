Al finalizar la etapa del colegio

Bachilleres eligen su futuro profesional, el tiempo y la información son claves

Antes de tomar una decisión, se deben tomar en cuenta varios aspectos.

Lunes, 7 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Estudiantes se preparan para empezar una nueva etapa.

El último bimestre del año escolar ha comenzado y significa también, que una etapa muy importante en la vida de las personas acaba y es que para los estudiantes de “la promoción”, ésta será una fase de transición en la que tendrán que decidir el camino que seguirán en adelante, sin embargo, hay factores que pueden influir en ésta determinación al igual que algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta antes de realizar una elección tan importante y que sin dudas repercutirá a lo largo de sus vidas.

Factores internos. Alejandra Justiniano, psicóloga y coordinadora vocacional del Departamento de orientación vocacional de la UAGRM, explicó que antes, los estudiantes, deben conocer su personalidad, es decir, que tienen que pasar por un proceso de auto conocimiento para que ellos identifiquen cuáles son sus fortalezas, debilidades y también, reflexionen sobre sus capacidades. Por lo que enfatiza, en lo importante que es que tengan este espacio, antes de tomar una decisión tan importante, que les vaya permitiendo descubrir su verdadera vocación basado en lo que conocen de ellos mismos.

Por su parte, Irene Apaza Alanoca, Psicopedagoga del colegio Evangélico San Pablo, indicó que los factores internos mucho dependen de las habilidades que desarrolla el estudiante al igual que la personalidad y las influencias externas que radican en su decisión, por ejemplo, si en el colegio le gustaban las matemáticas va tender a elegir carreras relacionadas con la ingeniería.

Factores externos. Justiniano, señaló que, respecto a los factores externos que pueden influir en el estudiante, primero se tiene que trabajar mucho en la autoestima, es decir, conocer bien las habilidades que cada uno tiene y que visualicen lo que quieren ser en el futuro. “Es importante que se sientan cómodos con la decisión que van a tomar y no se dejen llevar por la presión social. Por eso les aconsejamos que investiguen bien sobre la carrera, actividades que se realizan en la misma y las funciones que realiza el profesional en el área para que ellos puedan tomar la decisión más acertada. Por otro lado, Apaza, explicó que muchas veces hay una influencia “fatal” de la familia que a veces tiende a ejercer presión para que ellos estudien la misma carrera que ellos estudiaron o muchas veces quieren que sean médicos, sin ver las cualidades del joven. Otro factor que también influencia es el tema del campo laboral al decirles que no encuentran trabajo, tratan de hacer que el bachiller cambie de carrera haciendo que la vocación se pierda por lo económico.

Conocer las opciones con tiempo. Maria Isabel Ortiz, coordinadora de logística del Departamento de orientación vocacional de la UAGRM, explicó que es prudente que los jóvenes, desde primero de secundaria empiecen a conocerse. Por esta razón, uno de los temas que dictan como institución es el auto conocimiento para que antes de tomar cualquier decisión aprendan a conocerse y no tengan frustración al momento de ejercer su carrera, ya que muchas veces la persona puede ser bastante inteligente y aprobar una carrera, pero no quiere decir que se tengan las actitudes para ejercerla de buena manera. Por su parte, Apaza sugirió que desde los 3 últimos años de estudios porque el joven tiene que saber cuales son sus habilidades y cuál es su potencial. Entonces es muy importante que vayan desarrollando desde temprano esa vocación, el “para qué soy bueno o cómo puedo servir a la sociedad”.

Consecuencias de una mala elección. Ortiz, enfatizó que cuando no se elige la carrera adecuada, los cambios de carrera o el abandono de la misma aumentan. Lastimosamente los estudiantes se dan cuenta recién, cuando llegan al campo laboral frustrándose e incluso buscan trabajo en otras áreas que no corresponden a la carrera que estudiaron. La idea es que una vez saliendo de la carrera, tengan bastante interés en lo que compete a su campo laboral, que lleguen a sobrellevarlo de buena manera, que realicen mayor investigación sobre ello y busquen sus opciones en el área a la que se dedicaron. “Algo muy importante que les decimos, es que no se dejen llevar por el título, por que normalmente optan por una carrera determinada, por ejemplo medicina, solo por el hecho de que lo llamen doctor o por ver lo que ganarán, entonces, es preciso que identifiquen lo que realmente les gusta y con base en eso, definan su carrera y elijan correctamente”, expresó.

Dan su opinión. Paola Salazar, estudiante del 6to de secundaria, contó que escogió estudiar Auditoría porque le gustan mucho las matemáticas y ha recibido apoyo de su familia ya que saben que es algo que le gusta. También, mencionó que ha investigado distintas universidades e incluso institutos para estudiar, por eso cree que su mejor opción es la UAGRM con una duración de 4 años.

Por su parte, su compañero Gabriel Zabala expresó que también tiene decidida la carrera que quiere estudiar, dijo que tomó en cuenta algo que le gusta y el hecho de generar dinero. Eligió Electromecánica por que le atrae y tiene mucha “pega” para trabajar y la segunda opción es Marketing por que es algo que le gusta. También, mencionó que su familia lo tomó bien, aunque asegura que quien va a decidir sobre su vida es él mismo. Por último, Josue Ribera indicó que todavía no sabe qué estudiar ya que tiene muchas en mente y no sabe cual es la indicada para él. Dijo que se está basando en lo que le gusta hacer, pero que aún no le ha dicho nada a su familia por miedo a no tener su aprobación y su fuente de información es la experiencia de otras personas.

Consideraciones para elegir una carrera. Ortiz, recomienda que en primer lugar, el bachiller, tiene que escoger una carrera acorde a sus actitudes, aficiones y capacidades, sin dejarse llevar por el titulo. También, acotó que mantener buena comunicación con los padres es importante ya que ellos son lo que conocen todas las actitudes que posee el joven y sin ejercer algún tipo de presión, también pueden ayudar. Por su parte, Justiniano, recomienda que los jóvenes no se queden con una sola fuente de información sobre la carrera que quieren, es necesario que conozcan el plan de estudios de las distintas universidades o institutos, también pueden recurrir a la experiencia de familiares y amigos e incluso el internet para que después no sientan que tomaron la decisión incorrecta.