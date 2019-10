Elecciones Generales

Franco: 'Solo BDN propone profundizar la descentralización'

La vicepresidenciable de esa alianza sostuvo que la propuesta forma parte del eje central que está en los 14 puntos prioritarios en el 'Contrato por Bolivia' que firmó Óscar Ortiz.

Domingo, 6 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: La vicepresidenciable de BDN, Shirley Franco, recorrió ferias del municipio de Tiquipaya.

La candidata a vicepresidente por el frente Bolivia Dice No, Shirley Franco, recorrió este domingo diferentes ferias en el municipio de Tiquipaya del departamento de Cochabamba, junto a los candidatos al parlamento nacional por la circunscripción 27.

En la oportunidad, resaltó que esta agrupación política es la única que ofrece en su propuesta la federalización de las autonomías, una de las demandas que se plantearon en el Cabildo cruceño. “Somos los únicos que proponemos profundizar la descentralización para que se distribuyan los recursos de manera equitativa y en base a las necesidades de la población”, agregó.

La candidata sostuvo que la propuesta forma parte del eje central que está en los 14 puntos prioritarios en el Contrato por Bolivia que recientemente firmó el candidato presidencial por la alianza 21F, Óscar Ortiz. “Las conclusiones del cabildo van de la mano con nuestra propuesta que se construyó con ciudadanos, a través de 100 diálogos que desarrollamos hace un año”, indicó.