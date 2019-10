El lente, ahora le apuntó a ella

Fotografía. Kelly Ledezma es una fotógrafa que viene en alza gracias a su creatividad. Nos cuenta, cual fue el camino que tuvo que afrontar para llegar al lugar donde está, y los proyectos que tiene en el futuro inmediato.

Domingo, 6 de Octubre, 2019

Kelly Ledezma, desnuda a El Día, su historia con la fotografía. Hoy es su trabajo y estilo de vida, lo que en el presente la llena por completo. Esta fotógrafa, nacida en Cochabamba, criada en Santa Cruz, y madurada en La Paz, busca exponer lo mejor de Bolivia a través de su lente, no solo para el óculo nacional, sino que aspira a llegar a los ojos internacionales.

Primeros pasos. El Primer lugar (Categoría Fotografía) de los Premio Plurinacionales Eduardo Abaroa 2018, nada más y nada menos, fue un trampolín para Kelly Leny Ledezma Ayala, en el mundo de la fotografía, que hoy la tiene en ascenso, con un futuro prometedor.

Había viajado a Sao Paulo, Brasil, por cuestiones de salud, y el día de la premiación del Eduardo Abaroa (a realizarse en La Paz), "llegaba a la ciudad de Santa Cruz, y tuve que tomarme un vuelo hacia La Paz, y llegué justo para la premiación, por lo que me perdí el ensayo", recapituló Ledezma. "Entonces no sabía para donde ir o como hacer para subir al escenario y recibir mi premio, me desesperé de la emoción", dice mientras se ríe tímidamente. Pero tranquilos, que logró su cometido, y hoy posa orgullosa con su estatuilla.

Tras dicha premiación, se lanzó una convocatoria a una residencia (fotográfica) en Sucre, la cual se llamaba “Existimos”, realizada a fines de junio de este año, a la cual mandó unas fotografías, de una exposición llamada Marías y Marios y fue seleccionada. "Eramos solo mujeres de distintas localidades, y nacionalidades; habían chicas de Argentina, Perú, Ecuador, y también de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Cobija", comentó. La residencia consistía en hacer un proyecto fotográfico, por lo tanto las separaron en grupos y cada uno tenía una tutora. "A mi grupo nos tocó Wara Vargas, una fotógrafa realmente increíble", menciona Kelly. El proyecto fue expuesto en distintas ciudades de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz).

A mediados de septiembre, Ledezma realizó la presentación 'Marías y Marios' de unas fotos en la Galería Kiosco, en Santa Cruz, obteniendo, para su sorpresa, una buena convocatoria.

Pero las alegrías de Kelly no llegarían solo en el plano nacional, sino que este sería un envión para sobrepasar las fronteras bolivianas, y buscar hacerse un lugar en el mundo, de la mano de la fotografía, claro está, ya que Ledezma será la única representante nacional en el “20 fotógrafos Atitlán”, un laboratorio de creación y educación que tiene como objetivo repensar los procesos creativos y educativos alrededor de la imagen, que se realizará en Guatemala, del 16 al 24 de noviembre.

De las 251 aplicaciones que recibieron los organizadores, solo 42 estudiantes fueron seleccionados, y ahí entró Kelly, siendo la única representante de Bolivia. El resto de los participantes se reparten de 20 países de Latinoamérica.

"No puedo negar que fue una emoción increíble cuando me enteré que estaba seleccionada, y poder decir algún día 'tuve esta experiencia de vida'", nos comentaba Ledezma, que no podía disimular una sonrisa que le cruzaba de oreja a oreja.

El único inconveniente que se le presentaba a esta fotógrafa que está en ascenso, es el de solventarse el pasaje hacia el país centroamericano. Pero, para su suerte, tras haber recibido la noticia de quedar seleccionada, el gobierno realizó una convocatoria de Circulación Internacional para Industrias Culturales (el cual apoya el crecimiento nacional en el exterior), al cual postuló, y logró ser elegida, entre otros.

En cuanto el futuro inmediato, Ledezma se limitó, para no salarse a sí misma, de futuros trabajos que están en 'veremos', a mencionarnos sobre el Proyecto 24 horas de Santa Cruz, el cual será presentado el mes de febrero del próximo año, donde ella estuvo a cargo de dos horas, el de las 3 p.m. (con la temática de menonitas) y 11 p.m. (los ya mencionados Marías y Mários, que de hecho, de aquí surgió el trabajo ya expuesto).

Por último, Ledezma fue invitada a la XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz de la Sierra, que se llevará a cabo del 12 de noviembre del presente año al 30 de enero de 2020, en distintos puntos de la ciudad. Ella formará parte de la exposición el 14 del próximo mes en el Altillo de la Calle Beni. "En esta oportunidad, presentaré fotografías de Marías y Marios, previamente seleccionados, para no repetir con otras exposiciones", explicó Ledezma.

Experiencias negativas que sumaron. Pero no todo fue color de rosa en la etapa profesional de Ledezma. Antes de dedicarse a la fotografía, realizaba trabajos como vestuarista, para producciones audiovisuales (películas, series, publicidades, etc), algo que a ella le agradaba más de la cuenta. “Me gustaba mucho, ya que yo buscaba el vestuario, y los personajes se veían como yo los visualizaba”, mencionó, hasta que en un punto, esto dejó de agradarle, no por el trabajo en sí, sino, por una mala maniobra que le hicieron. Kelly había sido elegida para realizar el Demo de una serie nacional, pero una vez que se aprobó el proyecto, Ledezma quien había trabajado como jefe de vestuario, fue notificada que sería ayudante.

Por tal motivo, tras tanto esfuerzo, decidió dedicarse de lleno a la fotografía (algo a lo que incursionaba como hobby), y mal no le fue.

Otro momento duro para Kelly, fue hace aproximadamente un año, cuando un delincuente ingresó a su domicilio, para adueñarse de lo ajeno, y para su desgracia, el mismo, al percatarse que alguien se encontraba en la habitación, procedió a agredirla físicamente, provocándole lesiones graves en su cuerpo y rostro. “Tras el incidente del atraco, mi vida hizo un 'click' y de ahí en adelante, gracias a Dios, todo fue para bien en temas profesionales”, por lo tanto, “no hay mal que por bien no venga”, dice Kelly que vuelve a esbozar su tímida sonrisa, algo que la caracteriza, según quienes la conocen.

14 De noviembre

Ledezma presentará su trabajo en la XXI Bienal Internacional de Arte de Santa Cruz.