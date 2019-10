Señalan que pasaran décadas para recuperar los bosques chiquitanos

Cuestionan planes de restauración, Biólogo dice que no pasa por sembrar plantines

Referencia. Los incendios forestales afectaron el Parque Ñembi Guasu, un área protegida de reciente creación, del que no se conoce casi nada en términos ecológicos.

Domingo, 6 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Afectacion. El área protegida de reciente creación Ñembi Guasu, fue la zona más afectada por los incendios, y apenas se logró registrar en términos biológicos.

El biólogo Juan Carlos Catari advirtió que los incendios forestales en la Chiquitanía afectaron una zona de bosque virgen, como es el Parque Ñembi Guasu, del que no se conoce casi nada. Cuestionó en ese orden, los planes de restauración de 4 millones de hectáreas quemadas, que no pasan por sembrar plantines, sino por la reconstrucción del ecosistema de la región.

No se puede restaurar algo que no se conoce. Durante el seminario internacional: "Bosques y semillas" realizado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), el especialista en conservación de áreas tropicales, dijo que Ñembi Guasu, área protegida de reciente creación sobre el territorio guaraní, fue la zona más afectada por los incendios, y apenas se logró registrar en términos biológicos, 130 especies de plantas."¿Todas esas áreas que no se conocen y que encima se quemaron, ¿cómo poder restaurar algo que no conocemos?", lanzó el cuestionamiento al auditorio. Señaló que aparentemente se llegó a conocer y clasificar el 70% de la flora de la Chiquitanía, pero cuando se contempla Ñembi Guasu, este nivel de conocimiento científico disminuye al 55%. "Hago énfasis en el área protegida de Ñembi Guasu, que se llevó la peor parte de los incendios. Estuvimos tres meses antes, y podríamos asegurar que era una zona probablemente virgen, lo que perdimos en esta área era impenetrable, y los registros apenas llegaron a 150 especies, y eso muestra el nivel bajo de conocimiento que se tiene de algunas áreas", explicó.

Plantines no son la solución. "Generalmente las personas que están con el tema de restauraciones están pensando en plantines, pero se trata de restaurar ecosistemas con más de 100 especies de árboles ¿se imaginan el costo?". Catari dijo que las reforestaciones no deben ser "hormonales", pues al igual que un enfermo se le debe hacer un diagnóstico clínico antes de recetarle. "Hay Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con planes de reforestación y la Gobernación (de Santa Cruz) presentó su plan, pero hay que apoyarse en estudios y puede costar mucho dinero", sostuvo.

Sin registros exactos del Bosque Chiquitano. Autor de la investigación: "Biogeografía y patrones de diversidad de la Chiquitanía (Santa Cruz-Bolivia): distribución, riqueza y grado de presión antrópica", Catari señaló que hasta el 2013, se registraron 3.621 especies de flora en la región chiquitana, que significan 171 familias de plantas. "¿Cuántas especies de hierbas hay en la Chiquitanía?, aparentemente se tendrían 1.169 hierbas, 667 especies de árboles, 622 tipos de legumbres. Y de los 14 tipos de vegetación, ¿cuántas especies de árboles tendría cada tipo de vegetación? para el bosque seco 473 especies arboleas", detalló. Catari observó que tanto las ONG como las universidades han aportado poco en investigación de la Chiquitanía, mientras que desde los niveles del Estado se ha promovido diferentes actividades antrópicas que han afectado a esta región, que no han ido de la mano de planes de reparación ni mitigación.

55 por ciento

es el nivel de conocimiento científico que se tiene sobre Ñembi Guasu.

Roboré bloquea en demanda de ayuda por incendios

Desde primeras horas del sábado los comunarios del municipio de Robore iniciaron un bloqueo de 48 horas en la carretera Biooceanica en demanda de la declaratoria de desastre nacional al Gobierno central por la perdida que dejó el incendio, la helada y por la presencia de la sequía que aún continúa y afecta a más de 20 comunidades del sector. "Nosotros hemos estado asistiendo a las comunidades ya más de 60 días con alimentos que la gente ha donado pero ya no da abasto. No hay agua, los tramos del el río Tucabaca están secos", dijo Ever Santibáñez, representante de los comunarios. Tambien demanda la abrogación de todas las leyes y decretos que han permitido la deforestación, el chaqueo y el cambio del uso del suelo.