Líder cívico envía petición a Evo exigiendo que responda por incendios y 21F

Fernando Camacho ratificó el cabildo para este viernes 4 de octubre y prevé que serán cientos de miles en la concentración.

Miércoles, 2 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. Foto: Comité Cívico pro Santa Cruz

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó este martes el "derecho a la petición" al presidente Evo Morales con 11 interrogantes y afirmaciones, entre los que solicita se declare desastre nacional a la Chiquitanía y reprocha por el incumplimiento del 21F.

"Como usted debería saber, todo ciudadano tiene el derecho constitucional a la petición, por lo tanto, usted como funcionario público tiene la obligación de responder, por ello, le envío la presente pidiéndole dé respuesta a la misma", así inicia la carta del cívico al jefe del Estado.

En su nota sostiene que le hubiera gustado tener una entrevista directa para plantear sus preocupaciones en torno al Gobierno, en consecuencia, solicita que fije fecha y hora para una audiencia pública.

Plantea 11 cuestionamientos, entre los que se encuentran el referido al referéndum del 21 de febrero de 2016 y el por qué no cumplió los resultados, al calificar de "ilegal" su candidatura a la presidencia, por lo que le sugiere volver a su chaco en el Chapare como alguna vez ya fue mencionado.

"Usted nos ha demostrado que no respeta la voluntad popular, una clara muestra de ello son los resultados del 21F, pues ahora alega un supuesto derecho político para repostularse ilegalmente, despreciando la voluntad de la mayoría de los bolivianos. No tememos a decirle en su cara que usted es un candidato ilegal", se lee en la petición.

Añade que "Luego que usted experimente su fracaso y vea que un nuevo horizonte se avecina para nuestro país, no tenga la misma actitud frente al 21F y ni siquiera intente 'incendiar' el país, sino que vaya a su chaco como dijo su Vicepresidente, lamentablemente él no podrá enseñar, como dijo, pues para ello se necesita título".

Asimismo, reitera su pedido de que el Gobierno declare desastre nacional a la Chiquitanía, por los incendios que han devastado más de 3 millones de hectáreas entre áreas forestales, áreas protegidas y no boscosas.

También cuestiona la "influencia" del Gobierno en el resto de los órganos del Estado, lo que pone en evidencia que no tiene vocación democrática. Acusa de no proteger la Madre Tierra ni a la Pachamama, pese a su retórica.

El dirigente cívico manifestó que no pretende generar un debate, sino plantear las interrogantes para que responda a su petición constitucional, la que no es política sino de un cívico que -señaló- no va a defraudar a los cientos de miles de ciudadanos que llegarán este viernes al cabildo cruceño./ANF