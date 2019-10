Elecciones Generales

Revilla reitera que no hará campaña por Comunidad Ciudadana

Semanas atrás, el burgomaestre paceño había manifestado que priorizará su gestión municipal y no la campaña electoral.

Miércoles, 2 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El alcalde de La Paz, Luis Revilla y el candidato de CC, Carlos Mesa. Foto: APG

El alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, ratificó hoy que no hará campaña política por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC) de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre.



En rueda de prensa, Revilla fue consultado respecto a si participará en la campaña de CC y el Alcalde de La Paz solo atinó a responder que "ustedes ya saben mi decisión sobre eso".



Precisamente, semanas atrás Revilla había manifestado que junto a Sol.bo tomó la decisión de priorizar su gestión municipal y no la campaña de cara a las elecciones generales.



"Ustedes saben que nuestro partido (Sol.bo) ha tomado ya una determinación, está trabajando en esa dirección, pero mi prioridad va a ser atender los temas de la ciudad, tenemos pendiente las rutas del PumaKatari, del ChiquiTiti, obras de prevención, créditos que gestionamos para obras y la resolución del relleno sanitario. Mi prioridad será atender todos los temas vinculados a la gestión municipal", sostuvo Revilla el pasado 19 de septiembre.



Esto fue considerado por gente del oficialismo como de la oposición como un "abandono" de parte de Revilla a Comunidad Ciudadana. No obstante, el candidato presidencial por esa alianza política, Carlos Mesa, aseguró que "apoya" la decisión de Revilla y negó cualquier división dentro de esa organización política./Oxígeno