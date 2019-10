Los dos compañeros fueron encontrados sin vida

Muerte, dudas y dolor en desgracia de escolares

Denuncia. La Policía cree que se trató de un feminicidio seguido de suicidio.

Miércoles, 2 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Dolor. Los familiares de la estudiante evitaron tener contacto con los medios.

Las interrogantes se abrieron después que el informe médico forense develara heridas en la espalda del supuesto feminicida, lo que hace sospechar la participación de una tercera persona en la muerte de la pareja de estudiantes.

La tarde del lunes 30 de septiembre dos compañeros de prepromo de una unidad educativa en el municipio de Warnes fueron encontrados sin vida encerrados en una habitación de una vivienda en la urbanización Palmira.

Se trata de María Elena A. R. y Harold S. ambos de 16 años que sostenían una relación sentimental desde colegio, según sus propios compañeros. El lunes la ausencia de ambos en su aula, fue tomada a chiste por quienes conocían a la joven pareja imaginando que faltaron por irse al cine o quizás estar en una plaza enamorando. Sin embargo, en horas de la tarde se enteraron del macabro hecho y que ambos se encontraban sin vida. Un familiar de María Elena, encontró los cuerpos encerrado en la habitación de la menor, quien presentaba lesiones en el rostro. Mientras el varón fue hallado semidesnudo en la misma habitación con heridas cortantes en el cuerpo.

Investigación. El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, Johnny Aguilera Montecinos dijo que recibió un llamado del fiscal de distrito Mirael Salguero quien le pidió que profundice la investigación. "Hay dudas que la muerte del joven no haya sido un suicidio y hacen suponer la participación de una tercera persona", dijo Aguilera. Los padres de la chica indicaron desconocer la relación que llevaba su hija en el colegio debido a que jamás comentó nada y estaba abocada a estudiar y salir profesional. "No entendemos qué pudo pasar, ella nunca comentó que estaba enamorando con un compañero de su curso", afirmò. De su lado, la familia del estudiante fallecido, no cree que Harold se haya quitado la vida y afirma que puede que haya la participación de una tercera persona en el crimen. "Nos resignamos a creer que se haya suicidado", expresó.

Dolor en las familias. Ambas familias expresaron su indignación por la manera de cómo se desencadenó ambas muertes. Sus compañeros llegaron por separado a dar el pésame a los padres de ambos compañeros. Lágrimas de dolor se pudo observar en quienes mantenían contacto con María Elena y Harold, sin poder comprender lo que verdaderamente haya pasado. Ambos serán enterrados mañana.

