Menores afectados de dos guarderias del DM-6

Intoxicación alimentaria, 55 niños presentaron los síntomas

Atención. Ayer 25 niños fueron atendidos en el centro de salud 10 de octubre.

Miércoles, 2 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Causa. Según los padres, los menores habrían consumido la merienda en las guarderías, posterior a ello presentaron vómitos y diarreas.

Alrededor de 25 niños entre 1 y 4 años que asisten a las guarderías Virgen de Guadalupe y Primavera, llegaron hasta el centro de salud 10 de octubre, en la zona de la avenida Virgen de Luján, para ser atendidos de urgencia, pues los menores presentaban síntomas de vómito y diarreas. El director del Sedes, Marcelo Ríos, quien llegó hasta el lugar, informó que se trataría de una posible intoxicación alimentaria, es por ello que realizarán la toma de muestras en las dos guarderías para determinar las causas de este hecho.

Situación. La responsable del centro Rosa María Echalar, manifestó que realizaron las primeras atenciones de estabilización a los menores, pre referencia y la evacuación a otros centros, "En primer instancia hemos asistido a 12 niños de la guardería Virgen de Guadalupe y 5 de la guardería Primavera, los rehidratamos y realizamos la vigilancia epidemiológica. Esta situación nos pasa por primera vez aquí y es preocupante", indicó la profesional.



Analizarán alimentos. Marcelo Ríos, indicó que es un tema complejo, es por ello que la unidad de inocuidad del Sedes visitó las guarderías para ver cual fue la causa de la posible intoxicación, "Estamos haciendo las evaluaciones, pues tenemos un registro de unos 55 niños, de dos guarderías diferentes que presentan la misma sintomatologia, no solo hoy (ayer) si no de días pasados, incluso en agosto dos de las educadoras fueron afectadas con los mismos síntomas. Debemos levantar las muestras en los lugares, la procedencia de los alimentos, para averiguar el origen de esta situación que es compleja, hasta ahora no podemos confirmar intoxicación porque se trata de dos sitios diferentes", explicó el director del Sedes.

2 Guarderias

serán analizadas por la gobernación, para verificar el origen de la intoxicación.