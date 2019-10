Fiscalía cita a declarar al gobernador de Oruro

Víctor Hugo Vásquez dice que no le llegó ninguna notificación e insiste que la denuncia es un complot para mellar su dignidad.

Martes, 1 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. Foto: ABI

El Ministerio Público del departamento de Tarija citó a declarar para este viernes al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, quien fue denunciado por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, tras su detención por la Policía de Tránsito tarijeña, el 26 de agosto.

"Estamos en una investigación en contra el gobernador de Oruro. Ha sido denunciado por los diputados (Rafael Quispe y Wilson Santamaría) y en su denuncia aparecen recortes de periódicos y una filmación. Hemos solicitado los requerimientos para que venga a prestar su declaración informativa para el día viernes", informó el fiscal de materia, Roberto Aguilar, según un reporte de radio Fides.

Por su parte, Vásquez dijo que no le llegó ninguna notificación -que se la hará llegar a través de la Fiscalía de Oruro- e insistió que la denuncia es un complot para mellar su dignidad.

"Estamos esperando para hacer las aclaraciones correspondientes porque yo no soy ningún delincuente para que me aprendan o me arresten. De manera maliciosa se ha utilizado algunos términos para mellar mi dignidad. Sin embargo, estoy acá disponible para cualquier otra aclaración", expresó.

El gobernador orureño aseguró que en día de su detención fue discriminado por su humildad y procedencia.

"Si hubiera vestido con saco y corbata, con seguridad hubiera dado plata, y nadie me hubiera metido en este tipo de cosas", manifestó.

Los diputados opositores por Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, presentaron una demanda penal contra Vásquez por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado.

Según un video, el gobernador de Oruro fue detenido por la policía de Tránsito de Tarija el 26 de agosto, por uso indebido del Estado, puesto que estaba en estado de ebriedad en un vehículo oficial fuera de su jurisdicción./ANF