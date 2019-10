El próximo 4 de octubre

Cabildo cruceño sigue sumando apoyo

Convocatoria. Camacho asegura que se tomará determinaciones, 'porque ya fueron suficientes humillaciones'.

Martes, 1 de Octubre, 2019

La Asociación de Legisladores Municipales de Santa Cruz ayer, a través de Ulises Pessoa (presidente del Concejo de San José) expresaron su apoyo al cabildo convocado por el Comité Cívico para este viernes, 4 de octubre.

Solicitud. Pessoa indicó que responderán a la convocatoria porque además de exigir el respeto al voto del 21 de febrero del 2016, también tienen exigen al Gobierno central la declaratoria de Desastre Nacional, refiriéndose específicamente a los municipios chiquitanos afectados por los incendios forestales que han consumido millones de hectáreas en la zona.

Puntuales. En la propuesta para el Cabildo que expusieron los legisladores se lee: "exigir al Gobierno Nacional el respeto a la tierra chiquitana y la autonomía de los pueblos, el respeto al ecosistema, a la territorialidad y la suspensión de asentamientos humanos sin la previa coordinación con las autoridades municipales locales, debiendo beneficiar en primer lugar a los pobladores de cada uno de los municipios". Asimismo, Los concejales resapaldan las determinaciones que emanen del cabildo cruceño del 4 de octubre, con relación a los devastadores desastres medioambientales ocurridos en la gran Chiquitanía.

Desde el Comité Cívico. Fernando Camacho, presidente del ente moral de los cruceños, agradeció el apoyo y garantizó el compromiso de tomar determinaciones, "ya no vamos a exigir respeto, hemos aguantado suficientes humillaciones y es hora de ir a decidir. Creo que la Constitución (CPE) es clara con lo que respecta a un cabildo y este reflejará el sentimiento del pueblo", aseguró. El líder cívico aseveró que no buscan candidatos políticos, "queremos que se respete nuestra tierra, nuestra identidad, nuestro voto. Santa Cruz ha sido y es la esperanza del pueblo boliviano", apuntó.

Preguntas. Camacho aseveró que se está coordinando las preguntas con las 15 provincias del departamento para elevar el verdadero sentimiento de los cruceños.

17 horas

se tiene previsto el cabildo en la zona de El Cristo.

Las provincias se alistan para participar

Luis Alberto Áñez, representante cívico de las provincias de Santa Cruz, comprometió ayer la participación de los sectores en el cabildo convocado para el viernes en la capital cruceña. "Las provincias van a cumplir el mandato de la Asamblea de la cruceñidad, es de cumplimiento obligatorio para nosotros, nuestro presidente del comité ha convocado para el viernes 4 a las 17.00", señaló Áñez. "Tenemos un Presidente mentiroso que dijo que iba a respetar los resultados del 21 de febrero y ha convocado ilegalmente a este referéndum, porque la Constitución no le permitía la reelección; dijo que se iba ir a su restaurant y miente, nos engaña", apuntó. Remarcó que un presidente que no respeta el voto del pueblo, que no respeta la Constitución, "va camino a la dictadura".

